明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

自覺未夠班當導演 姜皓文先學做編劇

【明報專訊】姜皓文（黑仔）2023年相當豐收，近幾個月參演的電影先後上映，包括《爆裂點》、《金手指》、《潛行》、《怒潮》，以及在馬來西亞取景的《鎖戰》，還有一部賀歲片會在大馬上映。黑仔稱忙得好開心，「唔敢話豐收，這些電影在疫情中拍攝，現在一口氣上映，自己都覺得幾震撼。記得疫情時市道差，很多人受影響，因為出入要隔離，拍攝好多掣肘，我就繼續奮鬥、去衝，抱住『盡做』心態，不幸中之大幸，總算有不俗成績」。他形容將上映的《金手指》是「百年一遇」的演員卡士，他的角色穿梭巨星梁朝偉與劉德華間，覺得似中獎；還有跟陳偉霆首度合作，在《爆裂點》擦出火花，很滿意自己表現。

大馬製片樂與香港班底合作

黑仔透露跟高海寧、黃浩然與許紹雄合演的《鎖戰》，演「開鎖佬」的他在日常開鎖工作中遇到案件，解開人的心魔，角色有很大變化，過足戲癮。拍攝前他接受了幾日開鎖技巧訓練，「開鎖唔簡單，並非一條百合匙就搞掂，銷裏面有些珠仔與圈圈要調校幅度，精細程度好奇妙。坦白說，若屋企門鎖壞了，畀齊『架生』我也搞唔掂」。

馬來西亞是黑仔外婆家鄉，對他來說特別有親切感，人生第一個電影獎項也是在大馬奪得，當年憑《拆彈專家》獲最佳男配角。他透露過年後有兩部戲在大馬開拍，大馬電影市道蓬勃，漸成大氣候；當地電影人很願意跟香港演員、導演與製作人合作，黑仔希望擔當橋樑角色，帶大家衝出香港。

演而優則導還需時間浸淫

黑仔1986年加入娛樂圈，由電視到電影，演技備受肯定。問有沒有計劃演而優則導，向導演或編劇發展？他說：「曾想過做導演，這崗位不簡單，是很艱巨的工作，我仍需要再浸淫一些時間。現在也不時跟編劇度故事，大家也希望度到好橋，將故事發酵拍成電影。我想拍貼地、社會題材故事，可以演社會問題下的小人物角色，特技化妝的角色也有興趣，類似當年《象人》戲種，化妝後沒有人認出我，對演員是很大挑戰。」

記者：唐嘉晞

場地提供：尖沙咀1881

相關字詞﹕鎖戰 姜皓文

上 / 下一篇新聞