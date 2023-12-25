自覺未夠班當導演 姜皓文先學做編劇

大馬製片樂與香港班底合作

黑仔透露跟高海寧、黃浩然與許紹雄合演的《鎖戰》，演「開鎖佬」的他在日常開鎖工作中遇到案件，解開人的心魔，角色有很大變化，過足戲癮。拍攝前他接受了幾日開鎖技巧訓練，「開鎖唔簡單，並非一條百合匙就搞掂，銷裏面有些珠仔與圈圈要調校幅度，精細程度好奇妙。坦白說，若屋企門鎖壞了，畀齊『架生』我也搞唔掂」。

馬來西亞是黑仔外婆家鄉，對他來說特別有親切感，人生第一個電影獎項也是在大馬奪得，當年憑《拆彈專家》獲最佳男配角。他透露過年後有兩部戲在大馬開拍，大馬電影市道蓬勃，漸成大氣候；當地電影人很願意跟香港演員、導演與製作人合作，黑仔希望擔當橋樑角色，帶大家衝出香港。

演而優則導還需時間浸淫

黑仔1986年加入娛樂圈，由電視到電影，演技備受肯定。問有沒有計劃演而優則導，向導演或編劇發展？他說：「曾想過做導演，這崗位不簡單，是很艱巨的工作，我仍需要再浸淫一些時間。現在也不時跟編劇度故事，大家也希望度到好橋，將故事發酵拍成電影。我想拍貼地、社會題材故事，可以演社會問題下的小人物角色，特技化妝的角色也有興趣，類似當年《象人》戲種，化妝後沒有人認出我，對演員是很大挑戰。」

記者：唐嘉晞

場地提供：尖沙咀1881