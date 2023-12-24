明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《瞞天過海》 許光漢演反派戲鬥張鈞甯

【明報專訊】電影《想見你》與《關於我和鬼變成家人的那件事》男星許光漢，伙拍張鈞甯、影后惠英紅合演懸疑電影《瞞天過海》，以一宗密室謀殺案為起點，逐步牽引出兇案背後的人性糾纏，加上各種藏在懸案背後的金錢和權力交易，讓整個故事案中有案、局中有局，在層層反轉下有無數懸念。

改編西班牙電影《佈局》

《瞞天過海》由陳卓執導，改編西班牙電影《佈局》，韓國也曾翻拍成《局中局》。《瞞天過海》講述年輕貌美的企業家妻子喬文娜（張鈞甯飾），在生活與事業如日中天之際，捲入一宗密室謀殺案，死者正是當時與她密會的情夫明浩（尹正飾）。為洗脫罪名，喬文娜跟刑警鄭威（許光漢飾）慢慢整理線索，兩人一起梳理案情的時候，又牽涉出另一宗她與明浩共同犯下的兇殺案，真相逐漸浮出水面。

許光漢改形象挑戰演技

男神許光漢演過深情大男孩和熱血刑警，今次再顛覆形象，首度在銀幕演腹黑刑警鄭威，與張鈞甯有多場對手戲，大鬥演技。許光漢多年前曾表示不敢跟女神張鈞甯合作，今次終於結戲緣。

許光漢戲中以較黑膚色及留鬚根的壞形象示人，還有帶着邪念的眼神及充滿算計的笑容，演繹腹黑刑警的貪得無厭。首次在銀幕飾演反派角色，許光漢稱很有挑戰，「跟張鈞甯拍對峙戲，有時候需要一氣呵成，其中一場要配合攝影機走位，我們一直轉圈，但又要保持情緒，考驗也很大」。他稱要把真正的情緒壓抑住，展現出角色的樣貌是比較有挑戰，希望這個耳目一新又壞壞的警察角色，會為觀眾帶來新鮮感。談到與大前輩惠英紅合作，他感到不可思議；惠英紅讚許光漢除演技紮實外，在生活中更是帥氣及有禮貌，非常討人喜歡。

張鈞甯被角色吸引

張鈞甯今次演出的角色跟過往不一樣，指喬文娜是一個謎一樣的女人，「電影中她由一隻小白兔般的小女孩到最後變瘋，結局會令大家意想不到」。她表示被這個角色吸引，「其實喬文娜也是階級制度的受害者，這角色在孤兒院長大受盡欺辱，從小的經歷讓她變成後來的她。原生家庭如此破碎，是否還有選擇善良的權力？在惡劣的情况下還可以有本錢做一個善良的人嗎？我認為這是喬文娜提出的問題，非常值得我們思考」。

《瞞天過海》2024年1月上映

相關字詞﹕張鈞甯 許光漢 瞞天過海

上 / 下一篇新聞