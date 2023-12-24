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娛樂

阿Mo堅持鍛煉變結實強壯 李牧師：康復只欠東風

【明報專訊】李啟言（阿Mo）在MIRROR演唱會事故中受傷至今近17個月，他的父親李盛林牧師接受車淑梅港台節目《舊日的足跡》訪問，表示阿Mo現時很開心，因每周有兩次沐浴和洗頭的安排，「四肢無法活動，每次清潔需3名護士幫助。阿Mo拔掉喉管後說話和進食已沒問題，說話流利清晰，飲食跟我們一樣，但胸肌未恢復，要小心進食，不能吃最喜愛的麻辣食物」。

倘能傳達神經信號即可活動

李牧師提到阿Mo每天在中大醫院接受連串康復治療，朝十晚六，中間有兩小時休息，「他咬着牙關去鍛煉，治療師叫他休息，他會要求多做一會。教授和醫護人員讚他不斷堅持鍛煉，變得更結實強壯」。阿Mo的頸椎神經仍有水腫和疤痕，阻礙神經傳遞。李牧師表示醫療專家對如何改善未有確定方案，一直研究，幸阿Mo受傷的第四節頸椎以下的神經全部沒有萎縮，跟上面的頸椎神經一樣粗壯。他表示現在只欠東風，一旦能夠傳達神經信號，阿Mo就可以活動起來。

蘇芷晴一星期6日陪伴

談到阿Mo女友蘇芷晴（So Ching），李牧師稱阿Mo見女友時的笑容不一樣，非常甜，So Ching一星期來6日，每次至少逗留數小時，逢周日更全天陪伴，他說：「很多人認為舞蹈界和娛樂界的感情可能是『玩玩吓』，經過這件事我改觀了。我不會給壓力，他們如何相互扶持和體諒，由他們來決定。」問到李澤楷有否再來探望？李牧師解釋院方不希望外人來探訪，因擔心阿Mo受感染，「李先生沒再來，我知道他應該從旁留意着。我的聖誕願望是醫療專家能找到前進的道路，現時他們能掌握是先將阿Mo訓練成健康的人。現在阿Mo的身體四肢比一個不做運動的人還健康，所以我一直強調只欠東風」。

娛樂組

相關字詞﹕舊日的足跡 蘇芷晴（So Ching） 李盛林牧師 李啟言（阿Mo）

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