赴星馬宣傳《金手指》 梁朝偉成風頭躉 場面墟冚

分享演技進步心得

導演莊文強與偉仔合作過多齣經典作品，今次創作《金手指》劇本力求創新，形容整部戲的製作似進行一場冒險，發掘一件未知的事。劉德華（華仔）與偉仔的角色都是以前甚少嘗試，偉仔演的反派，沒有太多人想像得到，莊文強說：「剪接時，會想到偉仔已演了30多年戲，怎麼還可以進步！去到這樣的資歷，還有新的面貌讓觀眾看到，很令人驚喜！」

偉仔談到不斷進步的秘訣，開拍前會看很多相關資料，研究人物心態，嘗試觀察自己的身體語言有什麼改變，對着鏡看自己的表情有什麼不一樣，加上造型與服裝幫助很大。他與華仔從電視台合作開始建立默契，又是好朋友互相信任，拍攝時不用特別溝通，大家已接收到。

重申無想過退休

偉仔明年3月到德國參演匈牙利導演執導的電影，飾演腦神經學家。有問到退休計劃，偉仔重申：「真的沒想過退休，未來的日子裏，可以拍得幾多部戲就拍幾多部，一直希望除香港電影，能與其他地方的電影人合作，嘗試不同風格的角色與作品。」

娛樂組