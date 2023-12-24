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娛樂

「絕代芳華．梅艷芳」展覽開幕 劉培基捐阿梅遺物 讚古天樂有義氣

梅艷芳紀念展｜劉培基捐出好友生前獎座 讚古天樂爽快答應出席夠義氣

【明報專訊】為紀念一代巨星梅艷芳（阿梅）逝世20周年，康樂及文化事務署主辦、於香港文化博物館舉行「絕代芳華．梅艷芳」展覽，展出梅艷芳生前的舞台服裝、唱片封套、電影劇照及獎座等，部分由時裝及形象設計師劉培基捐出。劉培基、香港演藝人協會會長古天樂昨日出席開幕典禮，劉培基感慨與梅艷芳昔日關係血濃於水，每次憶起仍感心痛，但覺得已沒有遺憾，又讚古天樂有義氣，爽快答應做主禮嘉賓。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

「絕代芳華．梅艷芳」展覽由今日起開放，供市民免費入場懷緬梅艷芳昔日風采。下月舉行講座，梅艷芳徒弟、前助手等分享跟梅艷芳的難忘往事。劉培基連同主辦單位代表及古天樂擔任開幕典禮主禮嘉賓。梅艷芳好友呂方、曾華倩、王玉環及前經理人王敏慧等到場參觀。呂方偕太太伍惠寶到場，但婉拒受訪，未知是否避談之前與邵子風的金錢糾紛。

「今世完美 下世不要再見」

劉培基稱香港是藏龍臥虎、人傑地靈的地方，金庸、李小龍、顧家煇及黃霑各有傑出成就，梅艷芳是香港的女兒，「她獨一無二的舞台風格，百變梅艷芳震動整個1980年代，所演每個電影角色都不能替代，深入民間。做公益慈善亦不遺餘力，有情有義。以上提到的人士都令人懷念，每人心存大愛，寄語香港年輕人要繼續堅持香港精神」。

劉培基珍藏梅艷芳生前兩大獎座，分別是「第12屆東京音樂節」亞洲特別獎及「第23屆香港電影金像獎」演藝光輝永恆大獎，捐出供展覽，因不知自己還有沒有下個10年再搞展覽，他慨嘆說：「雖然人大了，以為記性會變差，但與梅艷芳昔日往事太深刻，憶起時仍會心痛。她1982年出道直至殮葬，都是我幫她，我最了解她的好與不好，乖與任性也知得一清二楚，比任何人更了解她。阿梅也是人，有開心與不開心，我大她12年，好多事都跟我傾訴，彼此關係血濃於水。」他稱不信輪迴，覺得與阿梅已沒任何遺憾，下世不需要再做朋友，最好不要再見，因今世已太完美，「我說話簡單直接，與阿梅多年真誠相待，彼此從不向對方說謊」。

劉培基讚古天樂有義氣，爽快應承出席，「張敏儀提議我找古天樂任主禮嘉賓，初時覺得奇怪，因兩個劉培基（古天樂在電影《梅艷芳》飾演劉培基）同台好奇怪。後來我拜託朋友邀請他出席，古天樂二話不說就答應，真正做到演藝人支持演藝，是擁有世界級藝人的義氣」。他之後說「人在人情在」，忍不住爆粗暗諷昔日與梅艷芳稱為死黨的好友，用藉口推搪不出席，故很感激和珍惜到場的朋友。

曾華倩指阿梅拍拖變小綿羊

曾華倩與梅艷芳識於微時，經常結伴玩成為好姊妹。她形容阿梅雖然爛玩，但像大家姐般保護身邊人，如有男生搭訕撩飲酒，她必定出頭代頂酒，寧願轉身衝入廁所嘔。她又爆阿梅拍拖時變小綿羊，但不會有異性無人性，會叫大班朋友去她家玩認識男方，若朋友過目後不喜歡，她不會跟男方發展，「她是真正百變天后，上到舞台霸氣表現是另一個樣，暫時無人可取代。如果她生於古代，必定是俠女，因她經常行俠仗義，很講義氣」。

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