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娛樂

After Class亞博合唱 炎明熹想拍劇：我做新聞小卒

【明報專訊】炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）昨日以女團After Class身分到亞博出席活動，獲300粉絲到場支持。她們合唱團歌《要為今日回憶》及《Not Givin' Up》，之後Gigi獨唱劇集《新聞女王》片尾曲《Crystal Clear》及《好想約你》。

《Crystal Clear》近日推出普通話版《透徹》，有網民求廣東話版？Gigi稱希望很快有，大家期待。可希望化身「新聞女王」飾演一角？她說：「我做新聞小卒！我對演戲都有興趣，睇這部劇時會諗，如果我萬一跌入這個新聞世界，究竟我是一個點樣嘅人呢？大家有什麼想法可留言話我知。」歌曲《Little Magic》於叱咤「我最喜愛的歌曲」5強止步，Gigi稱心態順其自然就OK，感謝投票給她的人，「我預備咗後備情緒，入到就開心，入唔到都唔會唔開心囉！」

姚焯菲盼下次跳唱

After Class早前在《共建美好社區大匯演》唱了半首歌，Gigi說：「沒有生疏，覺得我們唱出來都是以前的感覺，可以更沉穩，可惜未有機會一起jam多幾次，希望有機會一齊唱多100萬次。」Chantel希望下次跳唱。Yumi開心4人一齊，有種姊妹心。Chantel明年1月底才離港返新西蘭繼續學業，「忙工作太累，每日都好想瞓，要冬眠」。

Windy指批評主觀

提到日前演出《聲夢飛行What We Become Live 2023》演唱會，有指黃牛飛炒不起，可感失望？Windy說：「不會失望，大家支持我們已很開心，見台下五彩繽紛燈牌很滿足。」演唱會被批評常播片，編排有點沉悶，Windy認為此批評較主觀，導演和監製已花了心思。當晚壓軸表演的Gigi亦被指唱得太少，Gigi說：「每人有不同安排，希望我唱的兩首歌帶給大家歡樂，我當晚太興奮，唱《Little Magic》時錯飈高音，好搞笑。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕透徹 Crystal Clear After Class 鍾柔美（Yumi） 姚焯菲（Chantel） 詹天文（Windy） 炎明熹（Gigi）

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