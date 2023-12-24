睇《新聞女王》大結局流淚 與李施嬅爭獎平常心 佘詩曼：是但一個攞視后都OK

記者：林祖傑、鍾一虹

攝影：鍾偉茵

曾志偉抹眼淚：下周收視唔知點算

阿佘、馬國明、高海寧、王敏奕、陳山聰及何依婷等前晚到澳門出席《新聞女王》大結局活動，總監製鍾澍佳說開拍第二輯要問總經理曾志偉，後者笑道：「見現場很多人用手巾抹眼淚，我都抹呀！因下個禮拜無咗呢套劇，收視唔知點算。」他指演員都期望再合作，鍾澍佳答：「係」，志偉說：「監製話係咪係囉！」

樂意原班人馬拍《新聞女王2》

阿佘表示不捨得，「咁快26集，都好，等大家覺得唔夠，問鍾澍佳會唔會有第二輯。如拍第二輯我都係睇劇本，拍得好開心，好樂意同這個班底再合作」。她讚陳山聰、馬國明演得好，「馬國明演出畀我驚喜，估不到他會為Man姐流淚，搞到我都喊」。她頒獎禮當日有工作，會盡量調動，希望出席。與同劇李施嬅拗手瓜？她說：「是但一個攞視后都OK！她攞我都好開心，睇觀眾投票，受歡迎和有好口碑已好開心，當攞獎了，Man姐是我其中一個最鍾意角色，我最想攞最佳劇集獎，大家好畀心機做。」黃宗澤（Bosco）客串成結局彩蛋？阿佘與Bosco相識多年首次合作，「監製問小生中誰未合作過，我話Bosco。雖只得一場戲，佢都係咁型！」

陳山聰：可能雙視后呢

陳山聰在結局客串演出校舍脅持人質事件中的輕度弱智爸爸，他與阿佘是好朋友，對方難得回來拍劇，當日自薦客串。他笑言以為像Bosco般靚仔穿西裝，怎料給他未做過的角色，即時心口一沉很大壓力，是好難遇到亦好難演的角色，跟阿佘合作過足戲癮，「好耐未試過演得咁爽，但真係好辛苦，續集唔係唔搵我拍啩，我老實不客氣，不要只客串」。視后選阿佘還是李施嬅？他說：「唔好問我，公司不嬲都好多驚喜，可能雙視后呢！留番觀眾去投票決定。」

王敏奕撐高海寧奪最佳女配角

高海寧、王敏奕及何依婷憑該劇入圍「最佳女配角」10強，高海寧最開心因該劇多了人認識及多了工作，「獎項是天時地利人和，估唔到，有梗係好啦，無都戥別人開心，最希望《新聞女王》攞最佳劇集」。王敏奕自嘲陪跑，支持高海寧得獎。兩人希望開拍第二輯，王敏奕說：「拍續集劉艷一定有好大發揮，今輯我只是個小嘍囉。」

阿佘探訪生命小戰士發放正能量

阿佘昨日到學校跟數十名生命小戰士開聖誕聯歡派對，透過鼓勵說話發放正能量。她聽到現場大小朋友以「Man姐」稱呼，笑逐顏開。她表示無論工作多忙，都會抽空參與慈善及有意義的事，希望帶歡樂給他們。節日是否想脫單？她說：「我不孤單，我有朋友，會開派對。（追求者約你好難？）不知道，叫他們試吓約我囉！」阿佘與林峯合演劇集《家族榮耀之繼承者》明年播，她希望承接受歡迎程度，但沒有收視壓力。

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