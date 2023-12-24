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娛樂

【開箱】《水行俠與失落王國》 見證DC電影宇宙最終章

【明報專訊】溫子仁執導、積遜莫瑪（Jason Momoa）主演DC超級英雄片《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）本月20日在中港同步開畫，美國延遲兩日上映，象徵《正義聯盟》導演薩克薛達（Zack Snyder）一手打造、橫跨十年的DC電影宇宙（簡稱DCEU）正式告一段落。華納電影公司去年聘請《銀河守護隊》導演占士根（James Gunn）出任DC電影聯合CEO，重新規劃未來10年發展藍圖，將由2025年7月推出《超人》（Superman: Legacy）揭開新一章。

兄弟攜手保衛地球

2018年上映《水行俠》全球票房收逾11.5億美元（約90億港元），成為DCEU史上最賣座電影，隨着超級英雄片近年聲勢下滑，積遜莫瑪第7次扮演同名角色（包括兩集《水行俠》、《正義聯盟》及客串其他同類電影），人氣已不復當年，續集《水行俠與失落王國》上周四（21日）美國優先場票房收450萬美元（約3510萬港元），僅及上集一半，足以反映現實。

《水行俠2》講述積遜莫瑪飾演「水行俠」亞瑟接任阿特蘭提斯國王後，與妻梅拉（安柏赫特飾）誕下一子，表面上家庭事業兩得意，暗地卻遭上集反派「黑蝠魟」（耶也亞度馬甸飾）繼續追殺，更透過失落王國國王遺下黑暗三叉戟的魔力把亞瑟擊倒，後者只好跟反目並囚禁天牢的同母異父胞弟「海洋領主」（柏德烈韋遜飾）合作，破除彼此成見，攜手對付敵人，保護海底王國和陸地世界的和平。

導演懂賣座方程式

從《恐懼鬥室》、《詭屋驚凶實錄》到《水行俠》系列可見溫子仁已完全掌握商業電影的賣座方程式，新片《水行俠2》亦不例外，一字記之曰「爽」：由緩到急的故事節奏、幽默帶點自嘲的精準對白、緊張刺激的動作場面、及格有餘的電腦特技（對比Marvel近作如《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》及《Marvel隊長2》），最後加入親情和環保元素作點綴，作為錦上添花，贏得更多掌聲。

有外國影評人戲謔《水行俠2》彷彿就是荷李活商業片的大雜燴，把《阿凡達》、《地心探險記》，甚至競爭對手Marvel出品《鐵甲奇俠》、《雷神奇俠》等共冶一爐，難怪「爛番茄」網站綜合140篇影評文章得分只有36%，然而觀眾好感度達78%，證明影評人不買單，入場觀眾卻受落，例如水行俠與海洋領主的兄弟情誼便很兒戲，上集明明鬥個你死我活，今集只花三言兩語，便化干戈為玉帛，答應攜手抗敵，難怪積遜莫瑪其中一幕戲稱柏德烈韋遜為「洛基」，頗有自嘲是《雷神奇俠》故事翻版的意味；片尾積遜莫瑪召開記者會，公開承認「我是水行俠」，同樣是向《鐵甲奇俠》的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）致敬。

安柏赫特戲分大減

首集扮演水行俠妻子梅拉的安柏赫特（Amber Heard），自從跟前夫尊尼狄普（Johnny Depp）的誹謗官司敗訴後，形象迅即崩壞，有傳華納下令大幅刪減其續集戲分，避免影響觀眾入場意欲。從《水行俠2》可見導演手起刀落的痕迹相當明顯，例如亞瑟日間忙於處理國事，晚上獨自育兒，從未見梅拉協助，如果沒睇上集的觀眾，恐會誤認水行俠是單親爸爸；亦有外媒統計安柏全片對白只有11句，可謂聊勝於無。

如先所言，《水行俠》只拍兩集便匆匆結局，積遜莫瑪接受外媒訪問亦坦承，本片該不會開拍第3集，因此片尾彩蛋亦毋須為續集埋下伏筆，作用變得可有可無，柏德烈韋遜再度登場食「曱甴漢堡包」純粹搞爛gag，好讓粉絲笑着離場，總算賓主盡歡，至於日後會否江湖再見？恐怕只有占士根說了算。

上映日期：12月20日

相關字詞﹕柏德烈韋遜 安柏赫特 積遜莫瑪 溫子仁 水行俠與失落王國

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