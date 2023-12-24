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娛樂

58歲查理辛家中遇襲險遭扼死 警方拘捕女鄰居 控以致命武器襲擊及竊盜罪

【明報專訊】曾被喻為荷李活「壞孩子」的《華爾街》58歲男星查理辛（Charlie Sheen），上周三（20日）在加州豪宅內遇襲，幸未造成嚴重傷害。洛杉磯警方發言人前日證實，47歲女鄰居Electra Schrock強行進入查理辛寓所，二人糾纏期間，疑犯撕破男方衣服，並企圖扼死他，事敗後逃回家中。查理辛報警後，疑犯落網，被控以使用致命武器襲擊和入屋盜竊兩項罪名。

美國《人物》雜誌昨日引述洛杉磯警方聲明指，本月20日下午一時左右收到加州馬里布市民報案，聲稱受到襲擊和滋擾，於是派員到場，「經過初步調查，警方證實查理辛是案中受害者，於是把47歲疑犯拘捕，控以使用致命武器襲擊和入屋盜竊罪名」。疑犯是查理辛的鄰居Electra Schrock，前日（22日）已出庭應訊，暫時未知她有否聘請律師答辯。美國國家廣播公司（NBC）新聞節目曾向Electra家人查詢，但未獲回覆。

雙方疑有積怨

根據案情重組，當日下午Electra拍打查理辛寓所大門，趁後者開門即強行入屋，二人糾纏期間，男方衣服遭撕爛，更被她出手扼頸，查理辛遇襲掙扎，女方見事敗即逃回家中，其後遭警方拘捕。醫護人員曾為查理辛檢查，幸好傷勢無礙，有傳他拒絕入院治療。美媒TMZ引述查理辛透露，他跟疑犯已非首次發生衝突，早前Electra曾向他的汽車噴灑黏性液體，案發前一天又把垃圾放在他家門口，懷疑對方有精神問題。

「壞孩子」多醜聞

查理辛年輕時曾被美媒稱為「壞孩子」，入行以來負面新聞不斷，包括吸毒、酗酒、家暴及濫交，2015年接受NBC新聞節目《Today》訪問時承認是HIV帶菌者，確診愛滋病但已經康復；他曾參演電影《殺戮戰場》、《華爾街》和《搞乜鬼奪命雜作》第3及4集，並憑美劇《宅男一pair半》人氣回升，有傳每集酬金高達百萬美元，一度成為最掙錢的電視藝人，可惜他受吸毒酗酒等負面新聞影響，於2011年遭電視台解約。

生於演藝家庭的查理辛查理辛，父親是《白宮群英》83歲馬田辛（Martin Sheen），二人曾合演《華爾街》。私生活方面，3段婚姻都是分手收場。查理辛跟第2任前妻即《新鐵金剛之不日殺機》扮演邦女郎的丹妮絲李察（Denise Richards）結婚3年，2005年以查理辛家暴及吸毒為由申請離婚；2011年再跟第3任前妻波姬慕娜（Brooke Mueller）分手。

相關字詞﹕馬田辛 查理辛

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