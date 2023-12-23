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娛樂

【開箱】《烈女朴氏契約結婚傳》 李世榮穿越現代 延續古代姻緣

【明報專訊】韓國MBC電視台上月24日推出劇集《烈女朴氏契約結婚傳》，成績不及上檔高收視的《戀人》，但仍以開播最佳成績9.6%穩守周五六晚同時段冠軍。《烈》劇由《衣袖紅鑲邊》李世榮與《加油應援團》裴仁赫主演，講述朴聯遇（李世榮飾）成親當天慘成寡婦，其後意外穿越到200年後的現代，遇上和丈夫樣貌完全相同的「富二代」姜泰河（裴仁赫飾）；二人為了各自目的，簽下婚姻契約，展開奇幻愛情之旅。

男女配角感情線有趣

在「黃Viu」煲劇平台上架的《烈女朴氏契約結婚傳》，改編自金羅律的網絡漫畫，《我身後的陶斯》朴尚勳執導。《烈》劇以穿越為題材，絕不新鮮，但古今兩代故事有關連，人與事不斷重複，卻頗有趣。朝鮮時代的朴聯遇生於貴族之家，備受父母寵愛，過了適婚之齡也不願出嫁。聯遇熱愛縫紉，暗中製作新潮服裝販賣，卻被指傷風敗俗而被追捕。父母遂決定將女兒嫁到姜家。結婚當日，聯遇的丈夫因心臟病猝逝。為丈夫守喪期間，聯遇遭神秘人推落井，意外穿越到現代，出現在財閥家繼承人姜泰河身邊。後者為完成祖父心願，急找結婚對象，於是兩人簽下結婚契約。姜泰河不僅長得與聯遇丈夫一模一樣，名字也相同，還同樣患有心臟病，家庭背景也相似。姜泰河年幼時母親病逝，與繼母關係不好，後者為了爭奪家產，向姜泰河下毒手。滯留現代的聯遇其後遇見跟古代母親一模一樣的人，並捲入姜泰河與繼母（陳慶飾）家族生意的權力鬥爭之中。古今兩代的人與事不斷重複，甚至互相影響，朴聯遇如何解開穿越之謎成為全劇看點。

男女配角的感情線也甚有趣味；聯遇的丫環四月（朱玄英飾）因尋找主子而跳入井，同樣穿越到現代。充滿生命力的四月，比聯遇更快適應現代生活，憑一雙巧手，幫小學生梳頭紮辮掙外快，高超的廚藝獲姜家老爺賞識，還與姜泰河的私人秘書洪成杓（趙福來飾）搭上。朱玄英去年在《非常律師禹英禑》扮演女主角的閨密而為人所熟悉，今次「升呢」當「女二」，不搶走女主角風頭之餘，亦有突出表現。

收視勝同類型《與惡魔有約》

《烈女朴氏契約結婚傳》在韓國與宋江與金裕貞合演的SBS《與惡魔有約》同時段播出，後者同樣走奇幻及愛情路線，也有契約結婚情節，但兩劇收視懸殊。《烈》劇開播錄得5.6%，最近播出的第8集已升至8%，《與》劇卻一直徘徊3%至4%。其實《與》劇主角是俊男美女，布景及服裝造型華麗，可惜故事單調乏味，難吸引觀眾追看；相反《烈》劇的角色設定較有深度，朴聯遇外貌出眾，學識淵博，對四書五經瞭如指掌，無論製作服飾和刺繡均展露才華，可是生在朝鮮時代，無法自由追夢，當穿越到現代即有機會實現當設計師的夢想，讓她慢慢反思是否應該放棄「回家」。朴聯遇稱呼現代為「新朝鮮」，表示心目中朝鮮已變得不同及進步。飾演朴聯遇的李世榮，之前在《衣袖紅鑲邊》表現出色，被封為「古裝劇女神」，今次演穿上時裝的古代人，說話口脗也復古。

扮演姜泰河的裴仁赫，知名度遠不及李世榮，資歷也較淺，但演技尚算合格。他扮演大集團副代表，也是繼承人之一，講述他患有心臟病，對異性心動會對健康構成威脅，故選擇單身。劇中姜泰河有不少老土的英雄救美情節，但至少有助推進劇情，不會只為強調主角的暖男形象。

相關字詞﹕裴仁赫 李世榮 韓劇 烈女朴氏契約結婚傳 開箱

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