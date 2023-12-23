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娛樂

福山雅治贈大泉洋演出《紅白》秘訣

【明報專訊】日本NHK電視台每年除夕都會舉行《紅白歌唱大賽》，《Last Man全盲搜查官》大泉洋前晚主持特備節目，邀請福山雅治、女歌手milet、組合Atarashii Gakko!及韓國男團Seventeen擔任嘉賓。

大泉洋去年擔任《紅白歌唱大賽》司儀，今年首次以歌手身分參與，曾出戰《紅白》15次的福山雅治以前輩身分交流心得，稱演出《紅白》壓力很大，後台擠滿工作人員及音樂界朋友，各人帶有「我們的藝人最好」氣勢，氣氛緊張。福山自言事前不做準備工夫，「愈準備愈感到不知所措，所以直到最後一刻才做」。他稱某年《紅白》緊接玉置浩二出場，為了紓緩緊張感，盡力跟着玉置浩二唱歌，怎料輪到他演出時感喉乾，故提醒大泉洋要小心。

另一方面，NHK昨公布《紅白》演出曲目名單，44首歌曲佔6首是動漫歌曲，為歷年最多，當中包括《我推的孩子》YOASOBI主唱的《Idol》、女歌手Ano唱《鏈鋸人》片尾曲《吻的多樣性》、男歌手木谷龍也《咒術迴戰》歌曲《Where Our Blue Is》，樂隊10-FEET《The First Slam Dunk》主題曲《第零感》，樂隊Man With A Mission及milet則分別唱出《鬼滅之刃：刀匠村篇》的《羈絆的軌跡》及《熱戀不已》。

文：蘇珮欣

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