福山雅治贈大泉洋演出《紅白》秘訣

大泉洋去年擔任《紅白歌唱大賽》司儀,今年首次以歌手身分參與,曾出戰《紅白》15次的福山雅治以前輩身分交流心得,稱演出《紅白》壓力很大,後台擠滿工作人員及音樂界朋友,各人帶有「我們的藝人最好」氣勢,氣氛緊張。福山自言事前不做準備工夫,「愈準備愈感到不知所措,所以直到最後一刻才做」。他稱某年《紅白》緊接玉置浩二出場,為了紓緩緊張感,盡力跟着玉置浩二唱歌,怎料輪到他演出時感喉乾,故提醒大泉洋要小心。

另一方面,NHK昨公布《紅白》演出曲目名單,44首歌曲佔6首是動漫歌曲,為歷年最多,當中包括《我推的孩子》YOASOBI主唱的《Idol》、女歌手Ano唱《鏈鋸人》片尾曲《吻的多樣性》、男歌手木谷龍也《咒術迴戰》歌曲《Where Our Blue Is》,樂隊10-FEET《The First Slam Dunk》主題曲《第零感》,樂隊Man With A Mission及milet則分別唱出《鬼滅之刃:刀匠村篇》的《羈絆的軌跡》及《熱戀不已》。

文:蘇珮欣