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娛樂

《大師級愛情》記者會 學校突急call 畢利谷巴為湊女中途離場

【明報專訊】《聲夢情深》畢利谷巴（Bradley Cooper）自編自導自演新片《大師級愛情》（Maestro），講述美國作曲及指揮家伯恩斯坦（Leonard Bernstein）的故事，日前公布的金球獎獲最佳電影等4項提名，並於本月20日在影視串流平台Netflix上架。據英國《每日郵報》報道，畢利上周跟6歲女兒莉雅（Lea）首次亮相首映禮紅地氈，不過日前記者會舉行期間，畢利接到莉雅學校緊急來電，他被迫中途離場。

畢利谷巴在《大師級愛情》扮演曾創作《西城故事》等經典音樂劇的指揮家伯恩斯坦，劇情描述他是雙性戀者，跟《超犀女王》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）扮演的妻子費莉西亞蒙塔雷格（Felicia Cohn Montealegre）關係複雜。《怪奇物語》瑪雅漢基（Maya Hawke）、《光豬舞壯士》麥寶瑪（Matt Bomer）等有份參與演出。據悉莉雅片中扮演伯恩斯坦女兒Jamie，亦即瑪雅漢基的童年版。

《大師級愛情》的製作公司Lea Pictures，正是畢利谷巴以女兒命名，《大》片上周在洛杉磯舉行首映禮，畢利亦首次帶同莉雅出席公開場合，輕易成為全場焦點。不過據《每日郵報》報道，《大》片日前在紐約舉行記者會宣傳，只是開始了20分鐘，畢利收到來電，隨即向現場傳媒表示，「很對不起，學校的護士剛來電，我可否離開這房間一會覆個電話，你們繼續，可以嗎？」畢利其後回到記者會解釋，「我要到學校一趟處理莉雅的一些事。我要申請一些他們不允許的東西」。據悉畢利沒詳細提及到底女兒在學校發生什麽事，《每日郵報》曾向畢利的發言人查詢，暫時亦未回覆。

莉雅是畢利谷巴與俄羅斯名模伊蓮娜（Irina Shayk）的女兒，兩人分手後承諾共同撫養莉雅，《大師級愛情》上映，伊蓮娜亦有在社交平台力薦。

《大師級愛情》入圍化妝髮型初選

另一方面，第96屆奧斯卡頒獎禮前日公布了10個類別的初選名單，包括紀錄片、紀錄短片、國際電影、化妝及髮型、音響、配樂、主題曲、動畫短片、短片及視覺效果等。畢利谷巴在《大師級愛情》扮演指揮家伯恩斯坦雖被彈誇張了猶太人的鼻子特徵，但該片依然入圍最佳化妝及髮型最後十強，對手包括 《寶驚魂》、《法拉利》、《以色列鐵娘子：梅爾夫人》、《花月殺手》、《拿破崙》、《奧本海默》、《吸血鬼船》、《絕地盟約》及《可憐的東西》（Poor Things）。《大師級愛情》亦入圍最佳音響最後十強，奧斯卡明年1月23日會公布最後五強的正式提名名單。

奧斯卡公布10個類別的初選名單中，以《Barbie芭比》成績最好，合共爭5獎，但失落最佳化妝及髮型提名，最令人意外。

日本《新活日常》爭國際電影獎

最佳國際電影方面，代表香港的《燈火闌珊》，有份演出的任達華投了《燈》片一票，因利益衝突而被奧斯卡取消資格。不過，台灣《關於我和鬼變成家人的那件事》及內地《流浪地球2》均未能躋身最佳國際電影最後十五強，代表韓國的《烏托邦浩劫》亦出局。亞洲電影僅日本《新活日常》及不丹的《The Monk and the Gun》入圍。另外，冰島《冬日暗光》、西班牙《絕地盟約》、德國《權鬥教員室》、墨西哥《女孩的成長圖騰》等入圍十五強。

山崎貴執導的日本怪獸電影《哥斯拉-1.0》入圍最佳視覺效果最後十強，將與《銀河守護隊3》、《奪寶奇兵之命運輪盤》、《職業特工隊：死亡清算上集》、《拿破崙》、《Rebel Moon-第1部：火之女》、《絕地盟約》、《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》等爭奪最後五強席位，亦是首次有日本及亞洲製作躋身奧斯卡最佳視覺效果初選名單。

相關字詞﹕奧斯卡 畢利谷巴 大師級愛情

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