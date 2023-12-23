【娛樂場】《法與情》劇情推進緩慢 挑戰觀眾忍耐力

故事講述專替富商打官司的Angel（謝安琪飾）是長勝將軍，有12連勝的紀錄，她跟高卓文（陸駿光飾）育有7歲兒子Lucas，兩人皆是大律師，前者為經營律師樓而疏忽家庭，Lucas為此討厭媽咪，高卓文決定離婚；Angel為了爭撫養權，接法律援助案提升品德聲望，因此遇上求助人炎麗珊（陳靜飾）。炎麗珊是單親媽媽，要照顧小女兒與患腦退化症的奶奶，有日在街上排櫃員機轉帳時，被自稱黑社會的男人打尖，雙方起衝突，對方向炎麗珊動粗，但突然倒地不醒，炎被控誤殺。

案發過程無限輪迴

資深大律師石琪（余安安飾）是Angel的師父，是法律界傳奇人物，同樣有12連勝紀錄，準備退休。因知道圈中人打賭Angel要破她的不敗紀錄，決定退休前跟徒弟打一場官司，說是給Angel考驗。Angel面對婚姻失敗，又處理炎麗珊的誤殺案，最難是炎麗珊口沒遮攔兼情緒失控。

一般律政劇的劇情大多是單元故事，緊湊地一單接一單。《法與情》首周劇情就圍繞誤殺案，雖然陳靜為藝術犧牲不介意被網民取笑豆豉眼，但角色誇張失控到令人煩厭，畫面不斷重複又重複，是令人棄劇原因之一。在調查與審訊間，案發過程幾乎每集也讓觀眾重溫，難怪有網民留言指沒看前幾集一樣追得上劇情，因在無限輪迴。全劇只有15集，播映一星期，誤殺案不單未了結，甚至沒進展，到第二周仍糾纏中，再次挑戰觀眾忍耐力。

謝安琪未能投入角色

劇中謝安琪跟助手芯駖的演技也是話題，前者演戲經驗不多，但早前在電影《4拍4家族》演歌手角色，其中有父女情又跟小朋友對戲，表現自然。《法與情》中演大律師，很明顯在做戲，特別是第一二集，覺得她只在努力念對白並不投入，後期才有好轉。芯駖做節目主持表現不俗，劇中她跟着謝安琪出出入入，也有不少戲分，但感覺有點吃力。

劇情將進入第二周，終有推進，炎麗珊的「癲」原來跟丈夫工業意外送命有關，求公義的挫折令她性情大變，在Angel的努力下洗脫罪名。陳秀珠飾演炎麗珊患腦退化症的奶奶，她服食的腦退化藥帶出另一個故事，也跟Angel扯上關係，因她曾跟這藥廠打官司，案件令她由熱血律師變成冷漠無情，專為有錢人服務。之後也有新案件登場，是一宗桃色詐騙案，Angel的婚姻問題有了斷。