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娛樂

聲夢騷壓軸登場掀高潮 炎明熹形容公司合約期「漫步人生路」

聲夢飛行2023｜炎明熹壓軸登場 5個字形容公司合約年期

【明報專訊】無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》15名學員自2021年首次開騷後，相隔兩年再度齊人演出，前晚假九展Star Hall舉行《聲夢飛行What We Become Live 2023》。演唱會由林沚羿打頭陣，之後輪流獨唱，包括鍾柔美、文凱婷、林君蓮、黃奕斌、冼靖峰、潘靜文、姚焯菲、詹天文、孫漢霖、何晉樂、張馳豪、蔡愷穎及林智樂，人氣最強的炎明熹壓軸出場，首度公開獻唱《Crystal Clear》掀高潮，全場High爆。眾人表示由參賽至今經歷了1000日，藉演出讓歌迷看到他們的進步及轉變。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

炎明熹（Gigi）早已獨當一面，今年10月率先開個唱，姚焯菲（Chantel）則到外地升學，因而多次傳出女團After Class面臨解散。前晚After Class齊人但未有合唱，鍾柔美（Yumi）伙拍詹天文（Windy）、文凱婷齊跳唱《Queencard》，表現合拍；3人又聯同參加《亞洲超星團》的黃奕斌與冼靖峰齊跳唱《Super Shy》，引現場粉絲興奮尖叫。冼靖峰表示沒想過出道1000日會在台上跳唱，開心自己有不同的轉變；黃奕斌稱為報答粉絲支持，承諾每日都會有進步，盡力做到最好。

Gigi首公開獻唱《Crystal Clear》

演唱會尾段，粉絲期待已久的Gigi壓軸登場，將全晚氣氛推至最高，一身成熟打扮的Gigi獻唱大熱台慶劇《新聞女王》片尾曲《Crystal Clear》，全場High爆，之後再唱《Little Magic》，配合舞蹈員施展舞技。Gigi問觀眾有否追劇，稱已推出《Crystal Clear》的國語版《透徹》。她又發揮搞笑本色拉票，「第一次為自己拉票好緊張，就快到音樂頒獎禮，希望大家多多支持《Little Magic》，投神聖一票。新一年，希望大家身體健康，開開心心，每日都進步，做個善良的人」。

大合唱賀鍾柔美17歲生日

Encore環節，15人齊集出場合唱《拼圖》，唱畢Windy率先落淚，身旁的Chantel亦忍不住轉身用手輕印眼淚。大批粉絲到台前獻花，台上各人不停收花，其中以Gigi最受歡迎，潘靜文搞笑形容情况似年宵花市。他們捧出蛋糕大合唱生日歌，祝賀Yumi 17歲生日，壽星許願前分享感受，「好開心，又大一歲了！大家像陪我一齊成長，我一世也會記住今日」。他們獻唱《聲夢》主題曲《造夢時學會飛行》，演唱會正式結束。

完騷後After Class一起受訪。提到Gigi的社交平台工作聯絡方法，被發現只留下個人電郵帳號，惹外界猜測有意離開無綫旗下的All About Music，追問是否離巢？Gigi衝口而出道：「仲未！」助手隨即幫她改口，Gigi才說「無」，然後解釋道：「有幾個渠道可聯絡公司，那電郵帳號是其中一個，只是較直接和方便。」跟公司的合約還有多久？Gigi鬼馬說：「漫步人生路！」

姚焯菲服裝品牌限定3日「執笠」

Chantel最近與好友開設個人服裝品牌，有報道指其中一件上衣跟淘寶有售的貨品撞款，且價格相差逾30倍。Chantel否認抄款及抬高價，「兩件衫的物料不一樣，品牌是我與朋友合作，由她設計，款式只是類似不是抄襲，可能靈感差不多。至於價錢是有少少貴，但如果大家負擔到也可以考慮，因為今次是為慈善，只限定3日，之後就真的『執笠』，不會再接訂單」。Chantel重申品牌只是節日限定，純為做善事，所有收益都捐出，她沒有收任何酬勞。Yumi開心大家為她慶生，覺得很夢幻。生日願望是否想After Class再有機會齊人演出？她說：「一開始就是永遠一齊，我許願我們……」Gigi突然阻止Yumi，稱說出來就不會靈驗，但承認4人或單飛開騷都可以，等公司安排。Windy解釋台上喊是因為憶起當日聲夢首次開騷時的點滴，結果影響Chantel也忍不住喊。

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相關字詞﹕詹天文（Windy） 鍾柔美（Yumi） 姚焯菲（Chantel） 炎明熹（Gigi） 聲夢飛行What We Become Live 2023

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