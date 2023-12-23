周嘉洛預告「再離家」 呂慧儀爆張景淳留劇組拍龔水戀

呂慧儀贊成周嘉洛趁後生多拍劇，指緋聞男友張景淳將回歸劇組，她說：「他已回來一陣子，但想保持神秘，所以很遲才流出消息。（是否很快又出劇組？）不是，他應該長期留下來拍龔水戀，不過他近日病了，最近轉天氣好多人病，我剛病好，袁文傑前兩日又咳，但小病是福。」問到被調離劇組的蘇韻姿可有歸期？呂慧儀表示幕後度劇本好辛苦，期待收到驚喜，「可能她發展得有聲有色，我們會過隔籬廠探她」。她稱冬至和聖誕都會跟「熊家」在工作中度過，打算放飯時加餸，買咖啡、炸雞髀及雪米糍等添氣氛，但絕對不會冷落兒子，「我已準備聖誕禮物，亦預留時間陪兒子食Pizza慶祝」。周嘉洛透露節日期間會約家人和朋友聚會。可有約《痞子殿下》拍檔陳瀅、王灝兒（JW）及朱敏瀚？他說：「無約他們，反而約了《新四十二章》劇組聚會。」

許家傑聖誕練跑挑戰半馬

林淑敏指近日天氣轉寒，朝早起牀開工是挑戰，經常幻想可以放假，身邊的拍檔許家傑卻唱反調，稱很喜歡返工，覺得天冷增添聖誕氣氛，笑言聖誕節會練跑，因參加即將舉行的兩場賽跑活動，「我會跟黃嘉樂跑半馬，跟幾千人一齊起跑，場面會好震撼」。林淑敏透露代表TVB參加10K賽，但未知能否落場，因最近有哮喘發作迹象，「家傑鼓勵我，備戰是為未來賽跑做準備，我會保重身體盡量去玩，志在參與，聽說蔡思貝賽跑都很快，我以她為目標」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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