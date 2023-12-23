李施嬅未想結婚生仔「不要框死自己」 爭視后遇強敵佘詩曼 無獎不灰心

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

曾患甲狀腺疾病的李施嬅自爆為《新聞女王》做準備時，因壓力大導致身體免疫力指數波動，體重暴瘦後再暴肥，需要再度服藥，幸未婚夫、健身教練車崇健（Anson）沒有怪責她不惜身，反而給予支持，李施嬅說：「因為他都是工作狂，所以不會阻止我做喜歡的事，不會似劇中演我未婚夫的高鈞賢這樣，要張家妍結婚生仔。」

一張婚紙不代表幸福

李施嬅與Anson自2021年2月宣布訂婚後，婚事未有進展，她解釋道：「疫情不方便辦婚禮，疫後大家好忙，都以工作行先，沒有時間想太多，我覺得一張政府認可的婚紙不代表幸福。可能媽咪以前的傳統想法，覺得女人結婚生仔才有個美滿幸福的家，但這年代，女人就算選擇不結婚，都不應被歧視或被指不夠好，反而覺得大家可以有自己選擇，找一個最開心的生活方式。」

對於李施嬅來說，辦一場婚禮就像要參與台慶騷，覺得很疲累，她與男友認為沒有壓力就最舒服，大家一起著拖鞋短褲待在家中相處，已感到開心。至於生BB就順其自然，「有是福氣，沒有也不會不開心， 我很喜歡小朋友，但不一定自己生才圓滿，可能大病完，心態變得更開放，盡量令自己最開心和平靜，不要畀自己壓力，不要框死自己」。

開心獲讚演技自然

今年是李施嬅入行20周年，拍了近40部劇，視《金宵大廈》系列為代表作。問有否信心憑《新聞女王》登上視后寶座？她說：「攞無綫視后獎一點都不容易，做了多年都攞不到，尤其每次有人認為無綫是否應畀個獎我的時候，都發現身邊對手如惠英紅、楊千嬅、佘詩曼都好強，所以不去想太多，這些控制不來。攞到會開心，攞不到不會灰心，獎項不是未攞過，人生去到這個階段，最緊要有觀眾的認同和肯定，最近觀眾和真正的新聞主播都讚我演技很自然，我非常開心，證明努力是值得，沒有白費，收穫超出預期。」不過亦有些人覺得劇情不貼地，李施嬅認同，因該劇是製造出來的新聞世界《攻心計》，並非以香港業界為藍本，笑言香港新聞部若這樣鬥就玩完，根本無可能。

持續進修自我增值

42歲李施嬅已視演藝工作為生活一部分，稱永不言休，未來會再接受不同挑戰，跟不同演員和導演合作，她說：「今年跟胡說八道成員到美國登台都是一種新嘗試，好夢幻，沒想到我們已去到成熟年紀，竟組女團出騷維繫友誼，希望每年帶給大家驚喜啦，我發現自己愈做愈大野心，但同時都要注意健康，手機設鬧鐘，提醒要做深呼吸，早晚又會做打坐和各類運動。」也因戲劇世界競爭大，她見到外國的臨時演員演技都好好，故持續進修自我增值，除了睇書，又跟紐約、愛爾蘭及洛杉磯的老師學戲劇和用聲。

髮型：Jay Cheung @ Hola Il Colpo Hair & Pets

服裝：Lane Crawford

場地：Studio Meta

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