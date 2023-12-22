MAMAMOO+香港開騷 大跳COLLAR勁舞

送蛋糕慶祝玟星生日

演出期間二人大玩跳舞挑戰，跟着隨機播放的音樂跳舞，包括香港女團COLLAR的《OFF/ON》，當然難不到她們。其後跳出aespa、LE SSERAFIM、(G)I-DLE、NewJeans及IVE等多隊韓國女團的招牌舞步，為粉絲帶來驚喜。頌樂坦言表演其他女團的作品感覺很累，但知道粉絲喜歡，所以不怕辛苦。接着再送驚喜，拿出親筆寫的中文大字報，念出感謝說話，可謂誠意十足。港迷亦禮尚往來，為今天（22日）生日的玟星送上蛋糕慶祝，令她感動落淚，「曾經想過自己當歌手，還可以做多久？但我知道自己並不孤單，因有家人、隊友及粉絲在身邊，也知道大家的愛不是必然，所以格外珍惜」。

到了安歌時段，二人落台與粉絲近距離接觸，並預告明年有新作。頌樂臨別時再以廣東話讚粉絲「世一」及「大家小心返屋企」。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵