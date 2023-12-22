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娛樂

MAMAMOO+香港開騷 大跳COLLAR勁舞

【明報專訊】韓國女團MAMAMOO成員頌樂與玟星合組小分隊MAMAMOO+，前晚來港舉行《MAMAMOO+ 1ST Fan Concert [Two Rabbits Code] - Asia Tour in Hong Kong》，吸引8000名粉絲捧場。二人以一身粉紅造型唱出新歌《Chico malo》揭開序幕，頌樂以廣東話跟港迷打招呼，坦承心情特別，因香港是巡唱最後一站；又謂首次以MAMAMOO+身分來港，大讚港迷熱情。前日抵港後，她倆乘船欣賞維港夜景，頌樂指天氣雖然寒冷，仍感幸福，讓她憶起2018年來港拍攝《Wind Flower》MV的情景。玟星則抽空到訪粉絲為她準備的生日應援咖啡店，她早知港迷每年都有安排，但從未親眼目睹。談到香港美食，頌樂表示最愛雲吞麵，玟星喜歡吃點心，有歌迷提議她們食菠蘿包，玟星表示吃過，更踢爆頌樂拿走兩個包卻沒吃，頌樂只好用廣東話說「對唔住」打圓場。

送蛋糕慶祝玟星生日

演出期間二人大玩跳舞挑戰，跟着隨機播放的音樂跳舞，包括香港女團COLLAR的《OFF/ON》，當然難不到她們。其後跳出aespa、LE SSERAFIM、(G)I-DLE、NewJeans及IVE等多隊韓國女團的招牌舞步，為粉絲帶來驚喜。頌樂坦言表演其他女團的作品感覺很累，但知道粉絲喜歡，所以不怕辛苦。接着再送驚喜，拿出親筆寫的中文大字報，念出感謝說話，可謂誠意十足。港迷亦禮尚往來，為今天（22日）生日的玟星送上蛋糕慶祝，令她感動落淚，「曾經想過自己當歌手，還可以做多久？但我知道自己並不孤單，因有家人、隊友及粉絲在身邊，也知道大家的愛不是必然，所以格外珍惜」。

到了安歌時段，二人落台與粉絲近距離接觸，並預告明年有新作。頌樂臨別時再以廣東話讚粉絲「世一」及「大家小心返屋企」。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕玟星 頌樂 香港粉絲見面會 女團MAMAMOO+

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