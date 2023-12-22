轉投新公司公布明年回歸樂壇大計 G-Dragon設禁毒基金 為年輕人發聲

GD與YG娛樂合作多年，今年6月約滿後，一直遲遲未公布去向，早前捲入吸毒案，YG回應稱「他不是旗下藝人」，擺明劃清界線。昨日有韓媒向YG查詢GD轉投新公司之事，YG稱「暫時很難確認」，同晚再發聲明，終於宣布「分手」事實，「自2006年以BigBang成員身分出道至今，我們與GD共度幸福的時光，衷心祝願他重新出發，希望粉絲給予更多支持和鼓勵」。

隨着Galaxy Corporation昨日在首爾某大酒店舉行記者會，宣布GD加盟，粉絲終可放下心頭大石。GD因工作日程而缺席記招，但承認元旦日將會跟傳媒見面，並透過新公司高層回答記者提問，韓媒最關心的是GD如何看待警方調查涉毒案的手法，「警方盡其調查責任，雖然在過程中，出現令人遺憾的結果，但一切都是依法辦事，GD作為韓國公民，對此表示信任和尊重」。

Galaxy發言人亦即場讀出GD的親筆信，分享他的未來大計。他說：「經過今次事件，讓我看清過去未曾留意的地方，就是青少年吸毒及犯罪問題有急劇上升趨勢，我認為必須採取手段，保護那些誤入歧途、得不到適當治療的年輕人，因此決定成立一個禁毒基金，展開實際行動，令到過去忍受不公平對待的人們，重新得到公平、公正和尊重。」

GD同時鳴謝歌迷和YG娛樂的支持，「感謝大家，令我不覺孤獨，我會努力透過音樂，令世界變得更好，因此決定以歌迷會名義，為基金捐出第一筆善款」。GD亦飲水思源，多謝舊東家栽培，「過去20多年，由練習生、BigBang成員到個人歌手，多得YG成就今天的我，會把一切放在心內」。

Galaxy公司業務多元化，由發展人工智能（A.I）、元宇宙、市場推廣到影視製作都包羅其中，影視串流平台Netflix韓國綜藝節目《體能之巔：百人大挑戰》正是該公司出品之一，今年初上架即掀起話題。隨着GD加盟，該公司有望在K-Pop音樂市場分一杯羹，除了明年為他發行專輯並舉行演唱會外，亦將在日本開設分公司，協助GD擴大當地市佔率。

據韓媒引述知情人士透露，Galaxy成功招攬GD後，打算把BigBang另一成員大聲亦收歸旗下，有傳雙方已初步接觸，如果事成的話，不單可個人發展，同時也有機會以組合形式再戰樂壇，聲勢將會更加強大。

韓警三度傳召李善均

另一方面，李善均自今年10月爆出吸毒醜聞至今，先後兩度接受警方盤問，更被限制出境，韓媒Dispatch昨日透過電話訪問仁川論峴警署的毒品犯罪調查科，發言人證實「明日（23日）將會第3次傳召李善均協助調查」。雖然他接受大麻及精神藥物的簡易試劑檢查，並把頭髮及尿液樣本送往韓國國立科學搜查研究院進一步鑑定，結果均呈陰性，警方依然以他承認夜店女職員A某曾在不知情下，給他服用毒品，加上他入稟控告A某恐嚇勒索3.5億韓圜（約203萬港元），都有需要釐清事實真相。