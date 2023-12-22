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娛樂

【娛樂場】港台聖誕檔播內地劇《謝謝你醫生》《追光者》

【明報專訊】港台電視31逢周一至五有兩線劇集，聖誕檔期播映兩部有關醫療、救援主題的內地劇集，兩劇皆是去年底在內地播出，有不一樣的評語。《謝謝你醫生》是一線演員楊冪與演技派白宇首次合作；都市勵志劇《追光者》由羅雲熙與吳倩主演。

《謝謝你醫生》改編自網絡小說《ICU48小時》，2019年開拍，受疫情影響停拍近兩年再復拍，去年11月在央視與各大串流平台播映，劇中楊冪飾演蕭硯是「萬能醫生」，本來在戰區擔任無國界醫生，後來輾轉到了桐山醫院急診科就職，遇上以醫療科學優先的醫生白術（白宇飾），兩人在新成立的EICU（急診重症監護室）因不同行醫理念針鋒相對；經過多次合力救治一個個危急患者後，發掘到彼此的相同點，逐漸消除成見，一起拼盡全力緊守生命保衛戰的最後一道門。

楊冪演醫生有新鮮感

有「古裝女神」之稱的楊冪，由出道至今曾演繹多個經典古裝角色，仙氣形象深得觀眾喜愛，今次披上白袍當醫生，讓觀眾有新鮮感，不過豆瓣評分只有6.4分，網民更數此劇三宗罪，指觀眾對醫療劇有要求，最後卻變成男女主角的情情愛愛。楊冪演帥氣醫生，一頭長曲髮又是鐵騎士，但畫面的濾鏡開太大，楊冪仙氣得令人覺得視線模糊，還有她經常不自覺的扁嘴表情也被關注。男主角白宇是演技派，在《沉默的真相》、《喬家的兒女》的演出獲讚，在多個頒獎禮獲獎，今次他的造型似得罪髮型師，「鍋蓋頭」又長又厚好礙眼，還有他演的白術有「中二病」並不討好。不過也有網民讚此劇有可觀之處，有一班好戲的前輩演員演出，急診室中呈現一幕幕觸動人心的場景，有留言：「其實忽略男女主角，每個單元的故事都很精彩。」

演員克服恐懼投入角色

另一齣以「民間公益救援組織」為主軸的勵志劇《追光者》，由近年走紅男演員羅雲熙與吳倩主演，兩人是熒幕CP，已第三度合作，先後拍過青春劇與古裝神話劇，同樣在劇中發展成戀人關係。《追光者》有緊張的場面，也有兩人甜蜜畫面。故事講述律師羅本（羅雲熙飾）在一次道路救援中，接觸到公益救援隊員展顏（吳倩飾）後，被救援隊員捨身相救的精神感染，於是決定脫下律師袍加入「追光」救援隊，與隊員一同經歷各種搶險救災行動，成為救難精英。

攝製隊特意往北京、浙江及江蘇等地向「藍天救援隊」取經。演員投入角色，親身學習救援技能，從打繩索到高處降落的訓練，克服對高度的恐懼，慢慢適應和學習，把救援隊員最真實的工作實况呈現給觀眾。

港台電視31

《謝謝你醫生》周一至五晚上 9:30

《追光者》12月22日起

逢周一至五晚上8:35

相關字詞﹕港台電視31 追光者 謝謝你醫生 楊冪

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