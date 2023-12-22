明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

ERROR肥仔睇郭富城影碟學跳舞

【明報專訊】ERROR成員梁業（肥仔）昨日出席「STEM獎勵計劃2023頒獎典禮」。肥仔笑稱ERROR出名教壞小朋友，唯獨他形象較隊友正面，所以獲邀做頒獎嘉賓。肥仔自爆讀小學時被老師委任做班長及風紀，自認是品學兼優學生，不過升中學後變得貪玩，稱如果當年肯花心機讀書，現在可能已是金融才俊。

肥仔稱當年受郭富城啟發，才向舞蹈方面發展，「他當年主演的電影跳Para Para舞，因媽咪買了隻影碟，於是我在家一邊看一邊學，是人生的第一次接觸，從此愛上跳舞。加上媽咪和表姐落的士高玩，也會帶我和哥哥同行」。

聖誕節將至，肥仔打算留家休息。有傳他與拍拖多年女友阿芬去年復合，今年應不會寂寞過聖誕。一提起女友，肥仔即避談，只稱對方聖誕期間不在港。

「收粉絲蛋糕 託我送給Edan」

提到ERROR主持的ViuTV綜藝節目《究竟讀緊乜》，當中一集安排193（郭嘉駿）、阿Dee（何啟華）及肥仔約會台灣女生，大多數女生選擇跟193或阿Dee做朋友，獨肥仔無人問津。

肥仔自爆早在求學時期已經追女仔失敗，他自爆趣事道：「某年生日附近日子出新歌，收到粉絲送蛋糕，原來不是送給我，只是委託我代送給呂爵安（Edan）慶祝生日，估不到自己輸給Edan，人生真是太殘酷！」肥仔覺得女仔可能只看外表，他主力賣內在優點。對於女仔不懂得欣賞他，肥仔稱她們走寶。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕梁業(肥仔)

上 / 下一篇新聞