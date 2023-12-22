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娛樂

何依婷偕老公峇里回港 回味婚禮片段 未習慣被叫林太

【明報專訊】何依婷日前於峇里完婚，前晚與林姓圈外夫婿搭夜機回港。

宣讀誓辭最感動

成為人妻的何依婷推住輕便行李步出，殿後的丈夫則體貼地推住幾箱行李，當見到傳媒在場，兩人即大方停下來打招呼，亦是何依婷首次與丈夫公開曝光。

不過何依婷老公全程戴上口罩，表現有點緊張，從袋裏掏紙巾包也跌在地下，急忙拾回並拿紙巾抹汗，稍為定過神來，才輕攬嬌妻的腰合照，其間兩度亮出婚戒甜蜜放閃，羨煞旁人。

何依婷受訪時表示，丈夫未適應面對鏡頭，即使婚前影婚紗相，都要跟攝影團隊學擺甫士和表情，不過新婚感覺開心，她腦海仍然回味着婚禮片段，「彼此宣讀誓辭最感動。（丈夫掙錢畀晒你？）不用畀晒，我都有能力掙錢，最緊要大家一生一世的愛；他不懂跳舞，為了配合我在婚禮跳舞，特意上了幾課跳舞班」。雖然婚禮在外地舉行，何依婷表示也做足傳統儀式，除了向長輩奉茶，接新娘時也安排玩遊戲，要求新郎與兄弟團用腳穿上屁股型設計的孖煙囪，十分搞笑。

暫未有生育計劃

何依婷笑言未習慣被稱呼林太或林師奶，怕身分轉換似變老了，為期一周的婚假結束，要立即重投工作，暫時未有度蜜月和生育計劃，她笑說：「要先問林生想生B未，或者遲一點再安排度蜜月，我們經常去旅行的，在峇里舉行婚禮後，我們都跟大班朋友出海玩水上活動。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕林太 何依婷

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