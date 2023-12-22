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娛樂

祝福「安心事件」受連累者 內疚沒多陪父親

【明報專訊】回想2019年爆出「安心事件」，黃心穎指見報前已有預告會有新聞爆出，當刻心情比出新聞當日更低落，簡直難以形容，她說：「到出了新聞，心裏突然間平靜了，就如一早知道個炸彈會爆，終於爆咗！可能是一個解脫，靜了一陣，就不停電話響，同時亦要向屋企人交代，他們即時安慰，但我聽不入耳，覺得要消失一段時間，才可以做回一個人，家人有畀好多空間我，當時整個人已經散晒，可形容三魂唔見七魄，不知怎樣做；從小認識的朋友陪我到美國，我試過諗埋一邊，是她救了我一命。」

後悔沒想別人感受

黃心穎稱爸爸有致電到美國鬧她，自己邊聽邊不斷喊。提到亡父，她忍不住眼淚，「最痛心是見到家人經常被追訪，不是因為畀爸爸鬧而痛，是知道自己令他很傷心和擔心，我不是因這件事對爸爸內疚，內疚的是我可以陪伴他多一點，爸爸離世，我最大的感受是什麼都不重要，無論有幾好幾差，到最後一刻，相信最在乎是有沒有好好陪伴最愛的人，我最大遺憾是陪伴他不夠多，好彩讓他見到我企番起身，也警惕自己要多陪媽媽，不可重複這個錯誤」。

黃心穎稱當時被全世界鬧，當中更有認識的同行轉發這段新聞取笑她，「我應該被鬧，但如果是我的朋友，我是有少少不開心，我當然覺得好錯，錯㗎！段新聞爆出時，當下可能不知自己的錯有幾大，慢慢就發覺原來我牽涉或連累的人有這麼多，內疚就會愈來愈大，沉澱過後，再認真想清楚這個錯，原來後果是那麼大」。是否後悔做過這樣的事？她說：「我從來唔鍾意講後悔，那一刻的選擇，自己就要承擔，唯一一點我好後悔，就是沒想過別人的感受，傷害了別人，這是成件事最後悔的，其他無得後悔，做了就只能承擔，所以不能講後悔兩個字。」

指馬國明決定合理

黃心穎透露除了向家人交代過，一定要交代的人亦已立即交代，「應該要道歉和交代的最關鍵幾個人，我已經做了」，與前度馬國明交代完也隨即分手。提到馬國明沒選擇跟她繼續行落去，有否不開心？她說：「我從來沒諗過呢樣嘢，覺得他當時做的決定很合理，在他的角度去想，都可能不會再同我一齊，我會覺得如果不是有問題，都不會發展到這一步，從來無諗過他會不會再同番我一齊。」如今各自找到幸福，她說：「我覺得好彩大家都可以繼續向前行，都過得好好，我會祝福所有人，受這件事影響的所有人更加要祝福！」她稱重提事件不是想講當時有幾差，而是想講就算幾差，總會遇到有人為你打氣，發覺會有好的人出現，不好的人就可以撇除，斷捨離一些以為是朋友的朋友，日子雖然是艱難，但其實會捱得過。

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