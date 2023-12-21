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娛樂

【開箱】三代英女王同場 為《王冠6》譜圓滿結局

【明報專訊】影視串流平台Netflix劇集《王冠》（The Crown）講述英女王伊利沙伯二世的傳奇故事，過去推出5季大受歡迎，第6季亦是最後一季，共有10集分成上下兩部，前4集已於上月推出，最後6集本月14日上架。今季故事圍繞英國皇室在1997年至2005年之間的故事，聚焦在戴安娜王妃之死，不單震驚全球，更影響兒子威廉成長，加上後者與凱特相戀經過，內容豐富。

《王冠》首季講述1947年至1955年間，伊利沙伯二世與菲臘親王結婚，以及喬治六世駕崩後繼承王位。首季大獲好評，飾演英女王的嘉莉霍爾（Claire Foy）金球獎封視后，同時奪得最佳迷你劇集獎；第2季故事由1956年蘇伊士運河危機，講到1963年時任首相麥美倫因醜聞下台；第3季提到冊封王儲查理斯、瑪嘉烈公主婚外情等，金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）接棒扮演英女王的中年時期。第4季圍繞1979年至1990年間，英女王為王儲查理斯尋找合適新娘，並與英揆戴卓爾夫人亦敵亦友的關係。第5季改由艾美達史丹頓（Imelda Staunton）飾演晚年英女王，尊尼芬派斯（Jonathan Pryce）扮演菲臘親王，王儲查理斯換上杜明尼衛斯（Dominic West），伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）飾演戴安娜王妃，故事講述戴安娜婚後誕下兩子，婚姻面臨破裂。第6季演員沿用上季，艾德麥維（Ed McVey）及路德福（Luther Ford）飾演威廉與哈利王子，凱特則由美琪貝拉美（Meg Bellamy）擔綱。

暗場交代戴妃亡

Netflix把《王冠》第6季分成上下兩部，其實不無道理。上半部4集聚焦在戴妃身上，她結束與查理斯與卡米拉（奧莉花威廉士飾）三角關係後，心情與生活並未回復平靜，依然成為傳媒追訪目標，使她身心俱疲。今季主要探討戴安娜與埃及富豪多迪（卡里阿布達拉飾）戀情，指出富商法耶茲擔任事件的推手，他一直渴望躋身英國上流社會，於是撮合兒子多迪與戴安娜，但後者遇上車禍前，仍沒答應求婚，一心只想回到兒子身邊。劇集沒有詳細描述戴安娜撞車的畫面，只透過一名法國途人的視覺，呈現她跟多迪離開酒店，遭狗仔隊跟蹤，然後隧道發生車禍。戴妃離世後，英女王、查理斯及兩位王子的反應也花了不少篇幅，例如英女王對戴妃又愛又恨的兩難心情，查理斯感到悲傷，兩子則對外界的過分關心感到不自在。

凱特母親的安排

下半部6集故事主要講述威廉的成長與凱特的戀情，二人在蘇格蘭聖安德魯斯大學相識前，已有一面之緣，當時威廉跟隨母親在英國街頭義賣，凱特上前捐款，對威廉一見鍾情，其母看在眼內，設法令二人相遇，不僅要求女兒跟隨威廉休學一年，又報讀同一大學，有關做法跟法耶茲同出一轍，反映王室婚姻都是「人為」。今季除了愛情線，也談到威廉的成長深受其母離世影響，最初他把喪母之痛歸咎於父親出軌，令父子關係緊張，終在祖父開解下，父子倆才和好。

今季結局把焦點帶回英女王的故事，包括她因英揆貝理雅（貝迪卡維飾）出現，導致王室支持度大不如前，使她萌起改革念頭，但最終仍選擇堅守傳統。其後提到英女王登基50周年之際，為籌劃自己的喪禮而感到不是味兒，加上身邊人如瑪嘉烈公主及伊利沙白王太后先後離世，還有查理斯與卡米拉結婚，都令英女王反思應否提前讓位。最後一幕以「年輕英女王」嘉莉霍爾與「中年英女王」奧莉菲亞高文同時「出現」在艾美達史丹頓身邊，提醒她是天生的女王，不應輕言讓位，遂決定繼續堅守原則，一直做下去，為整個系列寫下圓滿結局。

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