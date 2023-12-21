King&Prince唱片銷售額12億稱冠

【明報專訊】日本Oricon唱片銷量榜昨天公布今年成績表，綜合全年實體及數碼銷量，前尊尼事務所、現稱Smile-Up.的男團King&Prince以銷售額高達218.6億日圓（約12億港元）冠絕樂壇，同時包辦單曲、專輯及DVD銷量榜冠軍，成為繼2019年同門師兄「嵐」之後，相隔4年再破200億日圓（約10.8億港元）大關。至於King&Prince師弟組合Snow Man亦以153.4億日圓（約8.3億港元）排第2位，另一同門SixTONES則以81.6億日圓（約4.4億港元）躋身三甲。韓國男團Seventeen及Stray Kids分別佔據第4和5位，其餘打入十大位置順序為浪花男子、乃木坂46、YOASOBI、Mrs. Green Apple及Back Number。