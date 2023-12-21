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娛樂

King&Prince唱片銷售額12億稱冠

【明報專訊】日本Oricon唱片銷量榜昨天公布今年成績表，綜合全年實體及數碼銷量，前尊尼事務所、現稱Smile-Up.的男團King&Prince以銷售額高達218.6億日圓（約12億港元）冠絕樂壇，同時包辦單曲、專輯及DVD銷量榜冠軍，成為繼2019年同門師兄「嵐」之後，相隔4年再破200億日圓（約10.8億港元）大關。至於King&Prince師弟組合Snow Man亦以153.4億日圓（約8.3億港元）排第2位，另一同門SixTONES則以81.6億日圓（約4.4億港元）躋身三甲。韓國男團Seventeen及Stray Kids分別佔據第4和5位，其餘打入十大位置順序為浪花男子、乃木坂46、YOASOBI、Mrs. Green Apple及Back Number。

King&Prince今年有3名成員離隊，現只剩下永瀨廉及高橋海人，組合最後一次以5人陣容推出單曲《Life goes on/We are young》，今年熱賣108.8萬張，成為本年度最暢銷單曲。King&Prince對於獲獎感到榮幸，高橋海人稱今年雖然動盪，但能獲獎感高興，「時間過得很快，今年眨眼便過，雖然我們只有兩名成員，但有很多機會與粉絲見面，讓我們加速成長」。二人組合Yoasobi以45.9億日圓（約2.5億港元）銷售額奪得數碼音樂榜冠軍，《我推的孩子》動畫主題曲《Idol》今年串流播放高達5.7億次。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕Oricon銷量榜 King＆Prince

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