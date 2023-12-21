妮歌潔曼《Expats》走遍美孚花園街 預告片首曝光 岑樂怡有特寫 柯煒林陳慧珊無影

今年9月在多倫多影展舉行《Expats》首映禮後，穿著香檳金色低胸長裙的妮歌潔曼昨日偕歌手夫婿Keith Urban出席悉尼試映會，獲圈中好友包括美劇《Married At First Sight》澳洲同鄉女星奧莉菲亞費沙（Olivia Frazer）等捧場。劇集改編自Janice Y. K. Lee的小說《The Expatriates》，故事以2014年為背景，講述3個美國女人移居香港後的不同遭遇，包括妮歌飾演Margaret因兒子失蹤而大受打擊，《處處藍天》韓裔女星柳智英扮演照顧其子的保母Mercy，為失蹤事件感自責，至於《愛你的凱蒂》莎拉雨布魯（Sarayu Blue）則是Margaret好友，因不育而鬧婚變，各自面對不同生活壓力。

兒子失蹤母親崩潰

《Expats》全劇共分6集，明年1月26日在Prime Video首播，然後每周播出一集，直至2月23日結局為止。繼早前公開宣傳海報和劇照後，前晚終於推出首條預告片，坐在沙灘上的妮歌潔曼以內心獨白，為長約兩分46秒的片段揭開序幕：「有時候我想獨處，不屬於某人的妻子，也不是誰的媽媽，不想被悲劇定調。」然後鏡頭一轉，妮歌飾演Margaret跟隨《芝加哥醫情》美籍日裔男星高田拜恩（Brian Tee）扮演夫婿Clarke來港，貌似生活無憂，其實內心極度空虛，加上兒子在花園街疑遭綁架，從此人間蒸發，她的脆弱心靈迅即崩潰。

來自紐約的Mercy大學畢業後來港發展，暫時以保母身分照顧Margaret兒子，隨着後者失蹤，她深感自責，從此刻意避開Margaret，只有在港好友（岑樂怡飾）對她不離不棄。由於新劇以2014年為背景，預告片交代岑樂怡參與「雨傘運動」。不過，早前發放劇照可見她跟柯煒林一起遊行的場面，片段則未有收錄。電影網站IMDb證實陳慧珊有份參演一角，同樣不見蹤影。

從預告片段可見，妮歌兒子失蹤的「事發地點」花園街出現次數最頻密，其次是美孚新邨亦有至少兩個鏡頭，至於岑樂怡冒雨到油麻地美都餐室尋找柳智英一幕，相信日後將會成為外國遊客必到景點。

王子逸與妮歌潔曼在2021年疫情肆虐期間來港取景拍攝《Expats》，因被指與劇組人員獲港府豁免檢疫安排而惹起爭議；其後又傳妮歌不習慣日夜顛倒的香港拍攝模式，於是跟王子逸鬧翻，索性提前離港返回澳洲休息，但遭導演否認。此劇去年底煞科，王子逸透過社交媒體發文，自爆全劇拍足500日，其間面對不少挑戰，包括在3號風球懸掛期間拍戲，感覺頗為唏噓。《Expats》是王子逸首部執導劇集，能否交出令串流平台和觀眾都滿意的成績？下月自有分曉。