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娛樂

【娛樂場】梅艷芳《再續‧緣份》管弦樂慈善音樂會 塑造「百變天后」新形象重現舞台

【明報專訊】一代樂壇天后梅艷芳（梅姐）2003年12月30日離世，今年逝世20周年，其歌迷在偶像離世後，2007年組成「芳心薈」，凝聚世界各地梅迷延續梅姐的善心與精神。「芳心薈」10月舉行「傳承．永恆傳奇#梅艷芳」多媒體紀念展覽後，籌備12月一連兩場「梅艷芳《再續‧緣份》管弦樂慈善音樂會」，紀念「百變天后」梅姐的風采、演藝成就，以及公益善舉；音樂會收益扣除成本將捐贈「香港關懷力量」。

新舊歌手獻唱 展現傳承

兩晚音樂會有不同歌手演出，包括何超儀、方皓玟、雷有輝、文佩玲、小肥、J.Arie（雷深如）等，還有無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》羅啟豪和丁文俊。配合「傳承」主題，還有新生代歌手參演，如ViuTV《全民造星》系列的何洛瑤（Sica）、鍾卓穎（Ash）和鄧家杰（Kakit）與無綫《聲夢傳奇2》黃洛妍等。

「芳心薈」在梅姐逝世10周年時舉辦慈善Band show邀樂隊演出，今次音樂會跟管弦樂團合作，指揮家鄭永健帶領由30多名音樂家組成的「亞莉提亞管樂及管弦樂團」，演奏梅姐經典金曲，余宜發跟羅敏莊為音樂會聲音導航，一起回顧「百變天后」傳奇一生。

除音樂表演，著名時裝設計師何國鉦先生（Dorian Ho）與眾多年輕設計師攜手合作，結合AI（人工智能）技術為20年後的梅姐創造6個新形象重現舞台，配以AI梅姐聲音跟觀眾互動，「芳心薈」副會長Eva受訪時承認製作費有限，梅姐影像非3D效果。

《芳華絕代》作曲人任音樂總監

音樂會特別邀請梅姐和張國榮《芳華絕代》的作曲兼編曲人溫應鴻任音樂總監，又為歌曲重新編曲。Eva透露溫應鴻創作《芳華絕代》時還是新人，獲梅姐提攜，故他對梅姐亦有情有義。Eva憶起溫應鴻曾分享跟梅姐合作的難忘事，「當年梅姐推出專輯《With》跟不同唱片公司歌手合唱，分別是張國榮、鄭秀文、林憶蓮、黃耀明、陳慧琳、許志安、劉德華和譚詠麟等，溫應鴻參與製作。有些歌手跟梅姐一起錄音，有些因檔期問題，各自錄音。有次梅姐獨自錄音時，發覺音樂出問題，理應重新做音樂再錄，但梅姐說沒需要。她叫溫應鴻在出問題的部分按停音樂，她繼續演唱，可以後期再補救音樂出問題部分，她在沒有音樂下演唱，仍配合得天衣無縫」。

Eva提到2021年電影《梅艷芳》讓很多年輕人認識梅姐，不少後生加盟「芳心薈」，香港會員最細年紀16歲，內地與海外的會員年紀更小，一班年輕人想多了解梅姐這傳奇人物，又會參與義工活動，一起延續梅姐不朽的精神。

日期：2023年12月29至30日

地點：香港理工大學賽馬會綜藝館

票價：680元/880元 Cityline公開發售

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