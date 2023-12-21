明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

首擔正女主角壓力大爆喊 譚旻萱「初吻」獻陳昊森 咀到缺氧

【明報專訊】有「籃球女神」之稱的譚旻萱（Mandy）獲導演葉念琛賞識，初登大銀幕擔任《不是你不愛你》女主角，戲中與陳昊森、梁仲恆及陳嘉寶陷入四角戀。葉念琛表示Mandy是第18代阿寶，亦是最man、最貼地的阿寶，性格比較爽朗，很男仔頭，她第一部戲便當女主角，可能也有壓力。

Mandy稱壓力來自戲分多，好驚處理不到，「老實講，冇乜信心，最初拍攝時，覺得自己一直做不好，試過忟到走出鏡頭，在導演面前喊，喊完再拜託導演可否再拍多一次。前期經常處於這個狀態，回到家常想怎樣才能做得更好，畢竟角色有很多情緒轉變，驚表達不好。導演超好，在現場常為我心理輔導，不停安慰我」。她透露最後一場戲要喊足10幾個鐘，本身沒有技巧令自己喊，拍攝前決定單獨困自己在廁所，平靜去投入角色，「現場大家都找不到我，導演一度以為我返咗屋企，經理人找了半個鐘才找到我，拿了飯盒給我，我索性在廁所面壁放飯」。

自爆睇《侏羅紀公園》被奪初吻

Mandy表示今次沒有如葉念琛之前拍的戲，有連場激情戲，玩純情真愛，最勁只有咀戲，「惜惜對我來講好緊張，因為是熒幕初吻，還要做主動，緊張到爆，拍前和陳昊森溝通好怎樣做，一埋位我就好勇敢惜落去。陳昊森表示今次是他從影以來，拍咀戲最長的一次，因為導演想拍很多不同角度，我們兩個鼻子都好高，一路拍一路頂住，畫面好浪漫，鏡頭背後很艱辛，一口氣惜了4分幾鐘，拍完我們都有少少缺氧」。

Mandy大讚陳昊森是好拍檔，彼此溝通得好好，這場咀戲拍得比想像中順利很多。她承認現實中也是主動的女仔，但初吻絕不是那麼主動，「當時17歲，與同學在戲院發生，有趣的是我們不是看浪漫電影，是看《侏羅紀公園》，戲中恐龍不停嗌，初戀男友突然惜我，雖然是蜻蜓點水式，但心想為何要揀看這套戲惜我」。

梁仲恆飾演暗戀阿寶的角色，一直默默付出，沒有咀戲，他笑道：「我都想惜，但冇，只是拖手仔，總算有點揸拿，好過乜都冇。」問是否演回自己？梁仲恆說：「我都有試過默默付出，沒有收成，已是很久以前的事，現在未有機會付出，翹埋雙手等運到，若有女仔像戲中阿寶咁主動，都會考慮下。」

伙年輕演員合作 陳嘉寶自嘲姨姨

陳嘉寶面對一班青春演員，自嘲是姨姨，透露人生第一套參與的電影就是葉念琛執導，除微電影演過阿寶，現實生活中一出世就是阿寶，今次很開心在戲中與Mandy爭男主角陳昊森。已是人妻的她笑言：「其實上咗岸都幾悶，要出來拍戲，我的初戀都好激烈，所以生了3個。」

記者：林祖傑

上 / 下一篇新聞