MIRROR亞博演唱會6小時售罄 未掀炒風 網上大量門票原價轉售

娛樂組

《MIRROR Feel The Passion Concert Tour 2024》香港站明年1月15日至2月3日假亞博舉行16場，其中包括去年紅館演唱會第四場因墜屏意外而腰斬的餘下9場補場。去年MIRROR紅館騷一票難求，鏡粉瘋搶門票令購票網「大塞車」，未能購票的粉絲怨氣冲天，甚至成社會關注話題。今次MIRROR於亞博16場騷，當中不少鏡粉已有補場飛在手，昨日公開售票未如去年掀全城搶飛熱。

早上唔使排隊 順利購票

記者昨早10時半前上購票網，過程相當暢順，約兩分鐘順利登入，先後試買1月24、29日場次最貴門票1480元，分別可購Block C的B行與K行各兩張；之後再登入購票網，需排隊逾半小時。下午1時許部分場次顯示已爆滿，剩下日期場次選擇不多，只有小量門票，大部分是單丁位。至下午4時許，大會宣布「感謝支持！香港站門票經已售罄」。

去年MIRROR紅館演唱會售票當日，主辦單位與MIRROR官方社交平台遭鏡粉洗版，稱部分飛採實名制增加購買難度，粉絲怨聲載道買不到飛，又互相通消息是否成功購票。更有「黃牛黨」高價兜售門票，有標價達40萬被質疑成熱話。

安排紅館尾場觀眾睇亞博尾場騷

今次售票情况未如去年熾熱，主辦單位與MIRROR的官方社交平台沒有被炸爆，亦未見有人留言就購票投訴。事前有傳「黃牛黨」炒燶飛，稱有大量原價出售演唱會門票。記者在二手轉讓平台見到不少MIRROR演唱會飛帖文，有部分想交換場次，至於標註出售原價門票的帖文，實際要買家出價私訊聯絡。據知靚位仍有炒價，平均1倍或以上。

昨日未有公開發售2月3日尾場門票，有指大會特別安排留給去年購得紅館尾場門票的觀眾。早前大會安排換票時，不少鏡粉投訴最高價飛被換到「絕望區」，平地座位向前望，只可見人頭與舉起拍攝的手機，有傳大會就此問題有特別處理。