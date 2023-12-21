明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

雲浩影含淚認跟男友結束9年情 劉俊謙獲小S垂青感驚訝

【明報專訊】雲浩影（Cloud）、劉俊謙、陳葦璇和黃淑蔓等昨日到尖沙嘴出席手袋品牌概念店開幕。Cloud之前赴大阪拍新歌MV，透露首次到大阪，雖然行程緊密拍得辛苦，但被快樂蓋過，「有準備錢去血拼，可惜睇唔啱」。可趁聖誕節再赴大阪血拼，她稱近期較忙。明年情人節與男友同遊？Cloud避談稱今個聖誕與家人和朋友共度。為何不跟男友過聖誕節，她支吾以對，叫記者不要問。再三追問下，Cloud承認回復單身，與男友結束9年情。是否很傷心？她說：「少少啦，唔好再講，再講會喊。」說畢眼泛淚光，表示跟前度和平分手，已分開一段時間。可有機會復合？她忍淚說：「男友是圈外人，不想講太多，現正療傷中，希望可以再見亦是朋友。」

爆小S將訪港

身形消瘦的劉俊謙透露早前忙為台灣網劇《此時此刻》和電影《小曉》宣傳，吃得不好又沒時間操肌，肌肉縮水。說到小S（徐熙娣）被他在《此時此刻》露股一幕迷倒，劉俊謙笑說：「她應該不止喜歡我的body，可能她覺得我反差大，在她主持的節目上玩得很放，沒有包袱。」

對於小S看好他會大紅大紫，劉俊謙不敢當，多謝對方賞識，被公開稱讚很驚訝，他要更加努力，並透露之前赴台灣有找小S吃飯，但對方沒有空，小S稍後來港，他會盡地主之誼請對方飲茶。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕雲浩影（Cloud） 劉俊謙

上 / 下一篇新聞