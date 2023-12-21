雲浩影含淚認跟男友結束9年情 劉俊謙獲小S垂青感驚訝

爆小S將訪港

身形消瘦的劉俊謙透露早前忙為台灣網劇《此時此刻》和電影《小曉》宣傳，吃得不好又沒時間操肌，肌肉縮水。說到小S（徐熙娣）被他在《此時此刻》露股一幕迷倒，劉俊謙笑說：「她應該不止喜歡我的body，可能她覺得我反差大，在她主持的節目上玩得很放，沒有包袱。」

對於小S看好他會大紅大紫，劉俊謙不敢當，多謝對方賞識，被公開稱讚很驚訝，他要更加努力，並透露之前赴台灣有找小S吃飯，但對方沒有空，小S稍後來港，他會盡地主之誼請對方飲茶。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵