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娛樂

【開箱】《傲骨博斯：傳奇再現2》 多元查案劇 警察衆生相

【明報專訊】米高康尼利（Michael Connelly）的小說《The Lincoln Lawyer》拍成劇集《依法犯法》，先後兩季在影視串流平台Netflix上架，第3季亦在製作中；《依》劇以辯護律師Mickey Haller為主角，米高筆下另一人物Harry Bosch，是Mickey同父異母哥哥，亦曾拍成7季劇集《傲骨博斯》（Bosch），講述Harry從洛杉磯兇案組退休後轉行當私家偵探的《傲骨博斯：傳奇再現》（Bosch：Legacy），首季去年5月在亞馬遜Prime Video上架，第2季大結局上月播放。

首兩集女警被綁架如一齣電影

《傲骨博斯》系列在華語世界可說寂寂無名，當中包含律政與警匪題材，情節豐富多元，而且廢話少說，拍得十分緊湊爽脆。以《傲骨博斯：傳奇再現2》為例，劇情雖承接上季，但單獨來看，依然有魅力吸引觀衆追看下去。講述Harry的警察女兒Maddie調查多宗入屋強姦案，色魔仍未落網卻已被鎖定為目標；首集開始未幾Maddie在家遭伏擊，跟色魔連番搏鬥，氣力始終不敵對方，最終被綁走；這場戲拍得乾淨利落，迅即扣緊觀衆注意力。其後警方接手偵查，着緊女兒安危的Harry私下出動，聯絡拍檔兼黑客Mo從Maddie的社交媒體找尋蛛絲馬迹。結果揭發色魔是市政人員Dockweiler，利用職權犯案，他亦是智慧型罪犯，知道警方已取得其DNA成重要證據，遂綁架Maddie，以其下落跟警方交換免被起訴的條件。由Maddie被綁、色魔投案，到在沙漠找到Maddie下落救起她，用了兩集時間，差不多是一部標準電影的長度，一氣呵成相當精彩。

一如前述，《傲骨博斯：傳奇再現2》情節豐富，題材多元，又怎會只有Maddie被綁的一宗案件？另外還有幾條主線，分別是警官太太在家中遭殘殺，男子Foster迅速被鎖定是疑兇，但他堅持清白，並要求Honey擔任其代表律師，後者要求老拍檔Harry幫忙調查；差不多同一時間，一名男妓在汽車旅館遭殺害後棄屍後巷，兩案是否有關聯？過去曾買兇謀殺Honey未遂的富商Carl Rogers死亡，Honey與Harry被聯邦調查局（FBI）探員鎖定為疑犯，又找臥底接近Mo調查。另一方面，警員Ellis和Long一方面跟蹤Harry，並在其座駕安裝了追蹤器，他倆又刻意截查Honey，到底有什麽動機？

此劇雖然硬橋硬馬，但非獨沽一味只提供官能刺激。Maddie遭綁架的恐怖經歷後如何自處，劇中亦細緻鋪陳，包括她拒絕自認受害者，要求迅速復工，拒絕靜態的報案室工作，清晨4點已醒來再難入眠，寧願外出跑步。Maddie求仁得仁很快便調到降低罪案組，在荷李活遊客雲集的街頭巡邏，鎖定目標罪犯，搶先行動防範罪案於未然。Maddie追犯非常落力，而且身手敏捷，迅速把對方制服，還賞了對方一巴掌。上司Vasquez看在眼裏，邀她到家中晚膳，飯後提起白天的行動成功，再指出Maddie給落網犯人的一記耳光完全不必要，直言她的行為過火；Maddie企圖反駁稱疑犯掙扎才會掌摑他，Vasquez稱她已跪騎俯伏在地的疑犯，對方雙手亦從後上手銬。其實Maddie被綁架後餘怒未除，更把情緒發泄在疑犯身上，Vasquez是好上司，細心觀察下屬，並平靜地點醒Maddie，讓她有反思機會，也為後來她願意上庭陳述Dockweiler罪行，留下契機。這一段有關Maddie的「康復」過程，以及Vasquez的教化，拍得情理兼備，也讓人明白黑警入魔可以由盡忠捉賊開始，Maddie的情緒若沒疏導，難保她往後不會成為另一魔警。同樣細節亦體現在黑警Ellis身上，跟Long一起在車上監視目標期間，露宿者來討吃討錢，隨便打發就好，但Ellis見對方在暗黑中小解，遂上前示意會畀錢，露宿者靠近時卻痛毆對方至倒地不起。返回車廂後，Long淡然說露宿者哪個位置應該已斷裂。短短一幕已交代出場不久的兩人個性，以及主次分別。《傲骨博斯：傳奇再現》不止有曲折案情，人情細節亦肌理分明，角色及故事顯得更立體。

結局預示劇情有新發展

今季尾聲Maddie代父親接聽電話，得悉Harry疑獄中買兇殺了Dockweiler，估計父女將有一番衝突；結局Honey為Foster洗脫嫌疑期間不值區域檢察官庸碌無能，公開宣布將競逐此職，相信若有第3季，都會為劇情帶來新發展。

相關字詞﹕亞馬遜Prime Video 開箱 米高康尼利 傲骨博斯：傳奇再現2

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