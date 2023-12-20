《黑暗榮耀》APAN 8項提名領先

角逐最佳劇集的包括Netflix《黑暗榮耀》、Disney+《Moving：超異能族》、MBC《戀人》、tvN《小女子》及JTBC《財閥家的小兒子》，當中《黑暗榮耀》還入圍最佳導演、編劇、最優秀女演員（宋慧喬）、優秀女演員（林智妍）等，合共8項提名領先。緊隨其後的是角逐7獎的《財閥家的小兒子》，宋仲基與李聖旻雙雙獲中篇劇最優秀男演員提名，《財》劇另競逐最佳導演及優秀男演員（趙漢哲）等獎項。

中篇劇最優秀男女主角競爭最激烈，各有8名候選人。《末日騎士》金宇彬、《戀人》南宮民、《Moving》柳承龍、《財閥家的小兒子》宋仲基及李聖旻、《律戰江湖》李鍾碩、《歡迎來到王之國》俊昊及《賭命為王》崔岷植，力爭中篇劇視帝。角逐中篇劇視后則包括《惡鬼》金泰梨、《王后傘下》金惠秀、《壞媽媽》羅美蘭、《黑暗榮耀》宋慧喬、《車貞淑醫生》嚴正花、《廣告強人》李寶英、《歡迎來到王之國》潤娥及《浪漫速成班》全度妍。頒獎禮將於本月30日舉行。