預告開騷全程不回後台 張繼聰梁釗峰張進翹享受觀眾包圍

為表達演唱會概念「小圓台」，希望透過沒有花巧的「大龍鳳」華麗舞台，純以音樂為主導，配合歌手演繹，以及與觀眾近距離接觸，大家像圍在一起唱歌兼聽3個「香港仔」講小故事。暫定構思在場館中央位置設小圓台，完全無遮無掩。張繼聰、梁釗峰與張進翹出場後，全程不回後台，台下觀眾可以360度包圍他們，近距離聽歌，營造親密感。

盼表演觸動樂迷心靈

3人預告要好chill咁表演，張繼聰說：「一個歌者要在眾人面前好自在地唱歌，一定要具備足夠自信和修為。我們3個男人都算夠薑，敢用這種無花無假的模式演出。我打算帶定咖啡機上台，一邊冲咖啡一邊聽歌一邊唱。」釗峰稱會自備地氈，除鞋唱歌更有feel；張進翹決定帶心愛公仔伴唱，務求以最舒服自然的狀態演出。3人盼透過他們的歌和分享人生故事觸動樂迷心靈，讓觀眾睇騷之餘，有些得着離開。他們同意現世代樂迷，不一定要看外表包裝，反而接受歌手貼地和真實的一面。

難忘酒吧騷觀眾嘴臉

張繼聰和張進翹都曾唱過酒吧騷，有近距離接觸樂迷經驗。張繼聰對當年見聞歷歷在目，「求學時期，我和白只做兼職去酒廊唱歌。我們在台上自彈自唱，看得清清楚楚台下觀眾的嘴臉，有時見他們的反應都覺得幾大打擊」。張進翹曾與獨立樂隊合作唱酒吧騷，見台下有觀眾不受落，仍然死撐頂硬上，若無其事繼續表演，非常難忘。

釗峰沒有在酒吧表演經驗，但經常在街頭busking，認為有粉絲肯留低聽歌，那種近距離接觸，感受到大家同呼同吸是最大的支持，令他有動力繼續演繹更多好作品。

記者：林蘊兒