P1X3L取消交換聖誕禮物 吳嘉禧驚被George叫Auntie

【明報專訊】男團P1X3L昨日參與音樂會演出，由吳嘉禧（Cheronna）擔任活動主持。P1X3L表示會唱多首有氣氛的歌曲跟粉絲預祝聖誕。問他們會否交換聖誕禮物？Phoebus笑說：「George上年破壞了遊戲，原本大家滿心歡喜準備了禮物，結果等到翌日清晨6點都沒出現。」Marco說：「我們好嬲又小氣，今年不會交換禮物。」三子稱出道後累積不少演出經驗，正努力爭取明年開騷及多出新歌，Phoebus說：「九展或麥花臣都是我們心儀的演出場地，尤其九展是我們主場，聽說要拆，希望在拆前開騷留念。」
Cheronna表示與P1X3L有淵源，除了上過他們的節目宣傳歌曲，Phoebus亦曾參與Super Girls的MV演出，George求學時也欣賞過Super Girls的校園騷，她笑說：「是張惠雅認出George，因他讀書時已經好靚仔，真是睇我唱歌長大，幸好他沒叫我Auntie，好畀面！」剛度過35歲生日的Cheronna，感恩每個生日都過得開心，家裏最近收養了一頭小狗，令屋企更熱鬧和溫暖，「小狗曾受虐待，好彩牠對我有信心，很嗲、很乖，所以我比以前更黐家」。
記者：鍾一虹
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