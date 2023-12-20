P1X3L取消交換聖誕禮物 吳嘉禧驚被George叫Auntie

Cheronna表示與P1X3L有淵源，除了上過他們的節目宣傳歌曲，Phoebus亦曾參與Super Girls的MV演出，George求學時也欣賞過Super Girls的校園騷，她笑說：「是張惠雅認出George，因他讀書時已經好靚仔，真是睇我唱歌長大，幸好他沒叫我Auntie，好畀面！」剛度過35歲生日的Cheronna，感恩每個生日都過得開心，家裏最近收養了一頭小狗，令屋企更熱鬧和溫暖，「小狗曾受虐待，好彩牠對我有信心，很嗲、很乖，所以我比以前更黐家」。

記者：鍾一虹