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娛樂

驚喜現身商台《晴朗》 林海峰失魂講錯戲名 梁朝偉「真係無feel」曾推莊文強劇本

梁朝偉自覺包袱多 搭飛機拒睇自己電影 讚劉德華好照顧人

【明報專訊】梁朝偉（偉仔）昨晨9點半到商台宣傳電影《金手指》，現身903《在晴朗的一天出發》直播，接受林海峰、阮子健及盧覓雪訪問，破天荒成為該節目第一個嘉賓，在商台引起哄動。節目事前沒宣傳影帝光臨，但facebook Live因偉仔有逾5000人看直播。偉仔提到今次跟劉德華再合作，憶起當年拍《鹿鼎記》，又承認人愈大，接戲有包袱。林海峰面對偉仔變了小粉絲，看着偶像變得失魂，將偉仔與張學友主演的《阿飛與阿基》講錯《咖喱辣椒》。事後林海峰在社交網留言自責，稱罰抄一千次《阿飛與阿基》。

偉仔曾以歌手身分到商台宣傳，相隔多年再現身商台受訪，林海峰問是否第一次這樣早做宣傳？偉仔說應該是首次，無諗過自己會早起身。提到電影《金手指》是以1980年代的「佳寧案」為藍本，他表示當年對這案不太清楚。林海峰問：「當時忙緊咩？《咖喱辣椒》？」林海峰未發覺自己口誤，盧覓雪在旁指偉仔當年應讀緊書。據資料偉仔1981年報讀無綫藝員訓練班。

為《金手指》狂煲金融詐騙書籍

偉仔分享戲中角色，「只聽到有呢個案件及呢個人物，好空洞，唔知點解咁，今次有機會探討。（點做功課？）導演畀咗啲案件資料我，我睇完之後嗌『嘩！真係不可思議』，都幾有興趣去試」。他表示對金融世界一無所知，為此看關於金融詐騙真實故事的書籍，憑幻想演活戲中人物。由於偉仔提到書籍，林海峰指網上有梁朝偉的書單，指偉仔曾傳短訊給他介紹一本書。偉仔表示不記得，林海峰尷尬笑說：「你條友！跣我！」他接着又讚偉仔勤力好學，無論藝術、玩樂，尤其運動，鑽研好深。偉仔說：「是工作需要，每次角色唔一樣，每次學唔同嘅嘢，我好多機會接觸唔同嘢，我必須要學，唔學個人會好虛，事前準備幾多得幾多，《一代宗師》學功夫，唔係話打得好睇，但build up咗信心，在現場拍戲安心好多。」

與華仔拍《鹿鼎記》建立信任

偉仔表示今次拍《金手指》有團聚感覺，跟劉德華（華仔）和莊文強合作愉快，「今次又係莊文強，佢特登整古仔引我拍，如果無一個實質人物，我諗唔到係點拍，我就唔拍，佢整好咗個藍本；重聚梗係一個誘因，同華仔合作逾40年，莊文強拍《無間道》時，合作好愉快，除咗拍戲，平時都有交往，傾電影、傾書本，佢（莊文強）一直有畀劇本我睇，我推咗好多次，咁我真係無feel，人哋睇咗覺有feel會做得好，我睇咗覺得無feel，咁即係我未必做得好」。他又謙稱人愈大變得愈來愈懶，「太多包袱，好驚一樣嘢做出嚟唔好呀。享受當年演出《新紮師兄》，無包袱，無乜人對你有期望，反而自己鍾意點做都得。我同熟朋友，就會放啲」。偉仔大讚劉德華很照顧人，並憶起拍《鹿鼎記》點滴，他說：「大家做好朋友，當年拍咗幾十集，有一段時間一齊，建立好特別關係，同埋建立好多信任，我相信個默契喺嗰時建立。（之後就係《無間道》、《金手指》？）中間都拍過啲爛爛哋、無乜人記得嘅戲。（搭飛機是否睇自己的電影？）點都唔睇，睇第二啲戲。」

林海峰自罰抄戲名一千次

偉仔失驚無神到《晴朗》宣傳，令眾主持興奮，但面對偉仔又有點拘謹。節目後林海峰發覺將《阿飛與阿基》講錯成《咖喱辣椒》，他留言自責：「I'll chop myself into pieces!#罰抄一千次《阿飛與阿基》。」

娛樂組

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