【開箱】《君主組織與神秘巨獸》 飛躍怪獸宇宙 謎團有餘刺激不足

【明報專訊】《哥斯拉》、《金剛:骷髏島》、《哥斯拉:王者巨獸》及《哥斯拉大戰金剛》等4部電影,票房合共進帳20億美元(約156億港元),明年4月還有新片《哥斯拉 x 金剛:新帝國》(Godzilla ×Kong: The New Empire)上映,就像Marvel電影宇宙或《星戰》系列,電影叫座自然劇集亦分一杯羹,影視串流平台Apple TV+加入「怪獸宇宙」,相關新劇《君主組織與神秘巨獸》(Monarch: Legacy of Monsters)上月17日首播,至今播出6集,明年1月12日將播出第10集結局。《君》劇主要分兩條時間線,《銀河守護隊2》卻羅素(Kurt Russell)偕兒子兼《大君主之役》男星懷特羅素(Wyatt Russell)演角色老少兩時期;劇名雖有「巨獸」二字,但別期望哥斯拉大戰金剛的激烈場面,哥斯拉出場次數也不算多,「怪獸」迷要有心理準備。