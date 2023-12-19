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娛樂

【開箱】《君主組織與神秘巨獸》 飛躍怪獸宇宙 謎團有餘刺激不足

【明報專訊】《哥斯拉》、《金剛：骷髏島》、《哥斯拉：王者巨獸》及《哥斯拉大戰金剛》等4部電影，票房合共進帳20億美元（約156億港元），明年4月還有新片《哥斯拉 x 金剛：新帝國》（Godzilla ×Kong: The New Empire）上映，就像Marvel電影宇宙或《星戰》系列，電影叫座自然劇集亦分一杯羹，影視串流平台Apple TV+加入「怪獸宇宙」，相關新劇《君主組織與神秘巨獸》（Monarch: Legacy of Monsters）上月17日首播，至今播出6集，明年1月12日將播出第10集結局。《君》劇主要分兩條時間線，《銀河守護隊2》卻羅素（Kurt Russell）偕兒子兼《大君主之役》男星懷特羅素（Wyatt Russell）演角色老少兩時期；劇名雖有「巨獸」二字，但別期望哥斯拉大戰金剛的激烈場面，哥斯拉出場次數也不算多，「怪獸」迷要有心理準備。

《金剛：骷髏島》尊古曼客串

此劇有關神秘巨獸之外，君主組織是另一主軸，遠在電影《哥斯拉》已提過這調查巨獸的組織；《金剛：骷髏島》中尊古曼（John Goodman）扮演的Bill Randa博士便是君主組織一員。劇集《君主組織與神秘巨獸》一開場正是他逃避巨大蜘蛛襲擊，交代遺言後，再把珍貴資料抛落大海。《君》劇分兩條時間線，其一是二戰後1950年代的一段，Bill亦有出現，講述1943年美國勞頓號遭不明生物襲擊，全船罹難，僅Bill（安達斯荷姆飾）倖存，開始研究神秘生物，後來在菲律賓認識了陸軍上尉Lee Shaw（懷特羅素飾），以及受Shaw保護、負責勘探任務的博士三浦景子（山本真理飾），三人更組成調查神秘生物的團隊。

另一主線設定在近代，Cate（澤井杏奈飾）為了辦理父親廣志（平岳大飾）的後事從三藩市遠赴東京，卻發現父親在東京有另一家庭，還有同父異母的弟弟健太郎（渡部蓮飾）。Cate無意中從父親房間發現夾萬藏有神秘檔案，健太郎遂請求已分手的女友兼黑客May幫忙解密，卻觸動君主組織的人注意，派員到東京綁架Cate事敗後，Cate、健太郎和May從解密的資料及廣志遺留下來的片段中發現，三浦景子就是廣志的媽媽，而且廣志也可能尚在人間。三人於是從線索中找到被軟禁的Shaw，道明來意，後者決定跟他們一起尋找廣志下落。

如果從沒看《哥斯拉》、《金剛：骷髏島》等幾部電影，可能會對《君主組織與神秘巨獸》徘徊兩條時間線的跳躍剪接毫無頭緒，若不看資料補充，很容易會失去追看耐性；譬如尊古曼出場後，看到中段都沒交代其下落。其實他正是跟Shaw和三浦景子一起追查神秘生物蹤迹的Bill，第一集亦暗示了他跟景子是一對，換句話說，廣志是兩人的兒子，Cate和健太郎則是他們的孫兒。首集尾聲描述景子等人找到不明生物的產卵地，卻遭牠們破繭而出襲擊，景子墮下，生死未卜。往後劇情兩條時間線交叉剪接，卻非順序，所以第2集又會交代景子如何與Shaw及Bill認識。首集佈局的謎團，到中段依舊是謎團。

被指計劃開拍第2季

描述近代的一段也一樣，Cate往東京前一年，擔任小學老師的她親歷哥斯拉威力，救不了校車上大班學生，因而自責並出現創傷後遺症。她經歷災難前後的片段，也不時穿插在她跟健太郎找尋父親的近代時空。另一方面，Shaw被Cate姊弟找到的時候，理應已近九旬高齡，卻羅素飾演的老版Shaw，看來只像六七十歲，到底他「凍齡」是否跟不明生物有關？暫時所看的4集亦未有交代。兩條時間線的故事還未整合，怪獸出場的次數亦不多，無疑拖慢了節奏。據報在美國編劇公會網站已列明此劇第2季將於明年至2025年推出，相信一切疑團在結局前應會完整交代。

《君主組織與神秘巨獸》的創作人基斯彼克（Chris Black）拍過AppleTV+另一科幻劇《生活割離術》。此劇除了懷特羅素，扮演健太郎的渡部蓮同樣是星二代，曾拍過電影《461個便當》的他，是《美麗人生》渡部篤郎與模特兒出身藝人村上里佳子的么子，據報他從小在國際學校讀書，跟《One Piece》男主角新田真劍佑一樣，駕馭英日兩語游刃有餘。至於飾演Cate的澤井杏奈（Anna Sawai）則演出過AppleTV+劇集《彈珠人生》及電影《狂野時速9》，明年在Disney+上架的《幕府將軍》，她亦是主要演員，演藝路似乎十分順利。

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