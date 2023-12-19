多倫多影評人協會獎 《墮下的對證》《花月殺手》主角齊封后

【明報專訊】多倫多影評人協會（TFCA）前日公開第27屆得獎名單；今年在康城影展贏得評審團大獎的《The Zone of Interest》，故事講述二戰期間奧斯威辛集中營指揮官為家人打造夢想中的生活，贏得最佳電影，祖拿芬基薩（Jonathan Glazer）亦捧走最佳導演，成為最大贏家。TFCA在最佳主角及配角獎不分性別，但同樣頒發兩個獎項，《花月殺手》莉莉格斯桐（Lily Gladstone）和《墮下的對證》珊迪娜許勒（Sandra Huller）贏得最佳主角，值得一提後者亦有份演出《The Zone of Interest》，扮演指揮官的太太。《Barbie芭比》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）與《滯留生》（The Holdovers）達芬采蘭杜夫（Da'Vine Joy Randolph）捧走最佳配角殊榮，《Barbie芭比》同時贏得最佳原創劇本，最佳改編劇本則落在《花月殺手》身上。西班牙導演帕布貝加（Pablo Berger）的《Robot Dreams》力壓《蒼鷺與少年》和《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》，贏得最佳動畫殊榮。