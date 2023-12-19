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娛樂

松本潤《怎麼辦家康》收視大河劇史上尾二

【明報專訊】《0.1無罪真相》男星松本潤主演日本NHK電視台大河劇《怎麼辦家康》，講述戰國時代名將德川家康的故事。前晚播出第48集大結局，收視12.3%，較上集升1.3個百分點，可是全劇平均收視只有11.2%，跟去年小栗旬主演的大河劇《鎌倉殿的13人》平均12.7%，相差1.5個百分點。《怎麼辦家康》更成為NHK史上第二差平均收視的大河劇，最低紀錄保持者是2019年《韋馱天～東京奧運故事》，全劇平均收視只有8.2%。接檔《怎麼辦家康》的是吉高由里子主演的《致光之君》，明年1月7日首播。

雖然《怎麼辦家康》收視未如理想，但最後一集卻贏得話題，電視台請來小栗旬客串演出，後者化上老妝扮演高僧。該集播出之後，不少觀眾大讚小栗旬的老妝出色，完全看不出是他，就像一個普通老人。

《下剋上球兒》結局收視不升反跌

另一方面，《Tokyo Mer流動急症室》鈴木亮平主演的TBS秋季日劇《下剋上球兒》，前晚播出第10集結局，收視不升反跌，只有9.5%，較上集跌0.7個百分點。最後一集講鈴木亮平帶領的越山高中棒球隊，幾經波折終於打入縣賽總決賽，距離甲子園只差最後一步。可是越山高中的校長發現，參加甲子園比賽費用高昂，學校根本負擔不起。

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