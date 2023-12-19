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娛樂

葛民輝任尾場嘉賓 預告「軟硬」明年開騷 林海峰爆與彭羚房事唔尷尬

林海峰尾場葛民輝現身 預告軟硬明年開騷 讚姜濤即興上台唱得好

【明報專訊】林海峰假亞洲博覽館舉行一連3場《Uncle Auntie Farewell Party演唱會2023》，前晚尾場，老婆彭羚及女兒捧場。他分享與老婆房事，自爆曾被對方投訴鼻鼾聲太大嘈住瞓覺，婚姻亮紅燈，笑道：「希望我走的時候可以安靜咁走。」葛民輝在encore環節壓軸登場，軟硬天師合體令台下觀眾high爆，又預告「軟硬世界巡迴演唱會香港站，2024年只演一場」。林海峰演出後被問「軟硬」明年是否開騷，他稱場地決定一切，若有的話再計劃。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

林海峰經過兩晚演出，前晚尾場聲音沙啞，全晚不停飲水，但仍落力表演贏盡掌聲。他笑稱在亞博開騷可與麥當娜、Lady Gaga、姜濤與Anson Lo齊名。林海峰除唱歌外，還大放笑彈與觀眾互動，大爆與彭羚日常趣事與房事，透露太太問他為何要farewell，笑稱對方或擔心若他退休要復出養家，但強調老婆平時有很多事要做，包括幫他記密碼。

勁歌熱舞後，滿頭大汗的林海峰笑稱「下面唔精神」，經朋友介紹到診所做身體檢查，「檢查結果係下半身同下半生嘅持久力幾堅挺」。隨後自爆婚姻曾亮紅燈，因他的鼻鼾導致太太難以入睡，「呢盞紅燈係有聲嘅，希望有日我走嘅時候可以安靜咁走」，引得全場爆笑。

不同語言唱《廣播道Fans殺人事件》

Encore環節邀得「軟天師」葛民輝任嘉賓，軟硬天師相隔多年再表演送驚喜，觀眾high爆瘋狂歡呼，他唱出《Never Gonna Give You Up》一段歌詞後，隨即降回台下，之後伙「硬天師」林海峰再次升上舞台，結果「軟硬」不斷邊升邊降，每次以不同語言，包括廣東話、普通話及日語唱出該段歌曲，其間熒幕打出「不要安哥 送官追究」、「嚴禁安哥 最後警告」，最後顯示「軟硬世界巡迴演唱會香港站，2024年只演一場」，引來全場哄動。

葛民輝笑謂：「台上一分鐘台下十年功，啱啱encore咗4次，唱咗3分半鐘已經超額完成。」他笑稱是林海峰演唱會，沒有預備其他歌，之後「軟硬」分別以清唱、結他版、Jazz版、粵劇版及rock版唱出《廣播道Fans殺人事件》其中一段，唱完rock版後葛民輝笑說：「再爆啲我入醫院。」二人隨即獻唱原版《廣播道Fans殺人事件》為演唱會畫上完美句號。

強調太太好忙不會復出

林海峰騷後受訪稱喉嚨受細菌感染聲沙，但不會放假，依舊會早起回電台開咪，「到一到都是心意，我細個向劉德華學習的，他做宣傳連《婦女新姿》都會到一到」。他表示尾場表現雖比前兩晚好，但聲線最差，自覺女兒在台下取笑他跳舞，老婆每場都有到，稱大談夫妻私事不尷尬，強調太太很多事做不會復出。問彭羚早前喪父心情是否已平復？他說：「OK，媽咪（外母）喺香港，都有來睇騷，有心。」

問是否早已預了葛民輝任尾場嘉賓？林海峰說：「Of course，梗係比最好嘅佢，對上一次合體可能是草蜢軟硬時，頭先蘇志威見到我們表現好好，話可以諗諗開part 2。」「軟硬」明年是否開騷？他說：「最重要是有冇場地，場地決定一切，即係好似打波咁，有場紙就即刻有計劃。」

否認為姜濤唱現場平反

問為何邀姜濤任首場嘉賓？林海峰說：「你真係問番佢，我約佢1月1號，他竟然預早來了，其實今（前）日Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）都有來，可能上次我去了他們的演唱會，禮尚往來，所以到一到。」他強調絕對不是玩姜濤，讚姜濤在沒有準備的情况下也唱得好好。對於被形容是給機會姜濤為唱現場平反，林海峰說：「這是他的事，我幫不到他，他要靠自己，亦已經證明咗啦，恭喜他。」

被質疑是否真的臨時拉姜濤上台，林海峰故弄玄虛說：「你睇得出應該係啦。其實好多台上台下都是半真半假，好有趣的，在中間界線游走，唔明咪黎明囉。」為何不邀坐在姜濤附近的容祖兒上台？他稱在後台才看到容祖兒。至於被指演唱會門票初期滯銷要靠姜濤幫忙，他說：「啲飛係未賣晒啫！（是否因而幫姜濤爭獎？）冇冇冇，我約佢啫，冇話頒畀佢，每年1月1號我都約好多人去。」

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