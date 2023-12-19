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娛樂

周海媚告別式 親友見證低調完成

【明報專訊】周海媚上周一（11日）在北京病逝，終年57歲，喪禮已低調完成。昨日周海媚工作室在微博代周母發通知：「吾愛女周海媚一直善良、開朗、堅強、有愛心，她對生活的態度一直積極向上，縱有難題也是樂觀面對！海媚一生中塑造了無數成功的角色！願只把她的美好留在大家心中，所以選擇僅在至親的見證下，已完成了吾愛女的告別儀式。希望各位見諒！她的毛孩子們也會妥善安排，請大家放心！」署名是「母親率全家人」。周海媚生前在北京住獨立屋，是花園別墅，養有貓狗，她很愛惜小動物，就是周媽媽所指的毛孩。

最後訪問曝光

有報道周海媚的遺產，單是花園別墅已逾億元，將由她的母親繼承。工作室日前上載周海媚生前最後訪問的圖片及視頻，是11月17日接受內地時尚雜誌訪問，工作室寫道：「這是美麗的海媚姐留給大家的禮物。愛在心中，光影永存！」該雜誌也上載訪問的拍攝紀實，當日周海媚還帶同兩隻愛貓拍攝。她愛小動物原因，是小時候父母不准養貓狗，她在花園種柿樹供小鳥啄食，每年冬天有野兔、刺猬等到花園當庇護站。

曾拒演周芷若

訪問中周海媚提到過往所演的角色，印象最深刻是劇集《回到未嫁時》。周海媚被稱「最美周芷若」，當年獲邀到台灣拍《倚天屠龍記》，她曾拒絕接拍，因周芷若角色自憐自艾、為愛情「死纏爛打」的性格跟自己差異太大，後來了解周芷若黑化的過程，才沒錯過這經典角色。她說好人壞人都演過了，沒有什麼角色想演，但也希望拍更多好戲。

娛樂組

相關字詞﹕倚天屠龍記 最美周芷若 告別式 周海媚

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