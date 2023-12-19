MIRROR明年歐亞北美9城市開巡唱 姜濤跑步懶操肌 羨慕隊友食極唔肥

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

記者會公布MIRROR明年巡迴演唱會地點，包括澳門、新加坡、吉隆坡、倫敦、曼城、三藩市、紐約、洛杉磯及多倫多共9個城市。姜濤與Edan（呂爵安）想到洛杉磯睇NBA；Anson Lo表示很想重遊當年做過交換生的倫敦；陳卓賢（Ian）自認黐家，比較喜歡留港。

邀阿Mo睇騷？ Lokman：睇佢意願

Lokman指巡唱在上半年完成，下半年有其他工作。問成員會否帶女友或家人同行？Lokman稱會，順便一起旅行。他透露正努力綵排備戰亞博演唱會，有團體及小組舞步，有些組合大家估不到，會有驚喜。問到舞台有否機關？他說：「安全為主，都是基本嘢，公司想盡量簡單、安全，以個人魅力為主。」會否邀阿Mo睇騷或探望對方？Lokman說：「睇佢意願，同埋公司點安排。」

柳應廷讚Stanley 身材操到似盔甲

問到眾人可有操肌？Lokman說：「要應付16場，都要操吓肌肉、狀態及體能。」姜濤曾表示會跟邱士縉（Stanley）操肌，卻被Stanley大爆只操了兩次，姜濤說：「我無操呀！跑步囉！都練到氣嘅。」聞Lokman稱不用節食免沒氣力練舞，姜濤即說：「我好羨慕他們，我梗係要節食啦！他們食極唔肥。」副隊長江生（AK）笑道：「我也很羨慕姜濤啲錢用極都用唔晒！」姜濤一臉尷尬。柳應廷（Jer）稱沒操肌，只練氣，指Stanley身材操到似盔甲。問Stanley是否肌肉擔當？他說：「操肌最高境界是操完不用騷，已交棒畀Jeremy（李駿傑）。」

姜濤為林海峰擔任演唱會嘉賓被指趁機拉票，他說：「無什麼回應，做好自己的表演，我們對獎項一直抱隨緣態度，大家鍾意點諗有自由，我不評論太多。」問到做完嘉賓，得獎機會是否高啲？姜濤支吾以對，要Lokman、AK幫口回應：「要等1月1日有賽果先可以答到你。至於我們會否出席叱咤頒獎禮，要等公司更新。」

Anson Lo腳腫見暈 有信心騷前回勇

Anson Lo表示最近排舞加拍攝新歌MV，跳舞跳到腳腫，試過見暈，狀態不太好。可有信心開騷前回復狀態？他說：「有！拍完MV會全程投入排舞。」他在劇集《社內相親》妝容太白惹負評？他稱之後無論拍劇或其他工作都會留意妝容，「我天生真的太白，會留意化黑啲」。可會拍續集？他稱機會不太大。Edan解釋道：「原版亦沒有續集。」他與沈殷怡（Shirley）的咀嘴戲被網民嫌棄不夠激？Edan說：「已經好激，循序漸進，唔好一嚟就太激。」他透露歌迷會已換屆重新運作，希望有一番新景象。Ian新歌《夜視鏡》派台一個月，稱MV即將推出。

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