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娛樂

《東華》善款逾1.3億破紀錄 汪明荃籌最多 「獎老」吳嘉儀爆喊拒做離婚KOL

吳嘉儀淚認與丈夫冷靜期 找專業人士協助 不想做離婚KOL

【明報專訊】無綫慈善節目《歡樂滿東華2023》昨日凌晨圓滿結束，總善款130,888,888元，打破去年紀錄，當中汪明荃籌得最多善款，成藝人之冠，與丈夫羅家英錄影粵劇折子戲籌得4,215,500元，是最高善款表演項目。有份演出的《開心無敵獎門人》「獎老」吳嘉儀早前在社交網呻婚姻生活不愉快，大爆曾被人改大門密碼鎖無家可歸，風波後她首度公開亮相，談到與老公的感情問題激動爆喊稱不想做離婚KOL，直認夫妻有拗撬處於冷靜期，強調老公沒有動粗，以及已向她道歉。

記者：柯美、林祖傑

攝影：鍾偉茵

《歡樂滿東華2023》今年總善款130,888,888元，打破去年126,888,888元紀錄。演出項目以夫妻檔汪明荃（阿姐）、羅家英的粵劇折子戲《蝴蝶夫人之大婚》籌得最高善款逾421萬；其次是蓋鳴暉、吳美英的鳴芝聲劇團粵劇折子戲《莊周蝴蝶夢之驚鴻一姹》，籌380萬元。阿姐與車婉婉、羅啟豪等合演《齊來泡 校園熱咖啡》籌得133萬8千，粉絲會「明荃之友」製作的銀紙「聚寶箱」亦籌得10萬。

林迪安盼愛女成「當紅炸沚羿」

動作指導林迪安與女兒林沚羿父女檔表演《齊歷險 父女同心》籌得80萬，林沚羿飛車射箭，以及身處爆破場面驚險萬分。林迪安狠心按下爆破掣炸女，他稱不擔心女兒安全，笑言：「讓女兒經歷做特技演員的辛苦，不炸不得，要將環節命名為『當紅炸沚羿』，盼女兒炸完大紅大紫。」他大讚愛女表現出色值98分。林沚羿稱爆破時木棍在耳邊飛過揩到她，「有瘀傷刮傷難免，但十分安全，想到可以當動作演員繼承父業都好開心，令大家知道林迪安個女都識做動作，有爸爸少少才能」。林迪安稱做動作演員要收身，着女兒先減9磅。

投訴老公常發牢騷

「獎老」吳嘉儀（阿七）今年8月嫁圈外男友Leo，結婚未夠4個月疑婚姻出問題，早前在社交網呻過得不好，婚後不要談幸福，連唞啖氣也困難，更試過大門密碼鎖被改，一度無家可歸。阿七前晚演出時沒精打彩，受訪時傷心落淚，直認與丈夫有拗撬，相處出現問題，「我們拍拖5年幾，同居4年半。他最近或有工作壓力，對我很惡，表現衝動，常發牢騷，這刻覺得他不惜我。他不善於𧨾女仔，說話直接，雖然喜歡他直接，但他當日太直接，之後封鎖我的電話號碼，我回娘家找家人聊天，我們是鬥氣」。

自覺連環發文不理智

阿七自覺當日為婚姻問題連環在社交網發文的行為不理智，「我當日帖文有3萬多人看，連海外朋友也打電話給我。可能年紀大，不知找誰人傾訴，內心矛盾，事後令朋友、經理人和同事擔心，更有準新娘問我應否結婚。我的情感宣泄影響到別人，令那麼多人擔心和失望，不好意思，對不起。（老公𧨾番你？）今（前）天是他開車送我回公司」。談到丈夫曾改大門密碼令她不能回家，阿七眼濕濕強忍淚水說︰「不透露細節，他會發小朋友脾氣，但沒傷害我。他當時說了不理智的話，我也不是軟弱的人，沒讓步。」

遭家人責備 感激曾志偉開解

阿七表示跟丈夫目前需時間沉澱，以及找專業知識人士幫忙，令夫妻加強溝通，又感謝圈中好友，特別是曾志偉和她聊天給予鼓勵，「我不想被說成是離婚KOL，我們結婚時很愛對方」。阿七忍不住激動爆喊透露因此事受家人責備，認為她不應公開夫妻問題令朋友、同事擔心。她表示老公已道歉，兩人現處於冷靜期，有一同食飯、聊天，但沒可能上周吵完，現在變糖黐豆。

阿七重申丈夫沒向她動粗，「他很惜我，我也有不對，可以溫柔點。女人都喜歡男人𧨾，他卻沒有，我才有微言。其實他不是沒𧨾我，只是最近忙和以其他方式表達。他不是圈中人，有什麼問題問我就好。如我們有天不能走下去，相信他也不會在說話上傷害我」。

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相關字詞﹕林迪安 林沚羿 陳曉東 汪明荃（阿姐） 歡樂滿東華2023

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