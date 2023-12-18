陳志雲激減30磅 願獻姜濤餐單 唐詩詠見證馬國明娶妻爆喊

馬國明謝愛妻賜完美婚禮

唐詩詠開心出席「二哥」馬國明與湯洛雯在泰國舉行的婚禮，形容過程溫馨、感動又搞笑，透露雙方摯親和朋友在場見證，新人向長輩斟茶時她和林子善忍不住喊，又讚「二嫂」湯洛雯好細心，「出發前至到達，所有事安排得好好，一手包辦婚禮好正，好感動二哥找到好老婆」。唐詩詠爆平日寡言的馬國明宣讀誓言時識搞笑好叻仔，笑中有淚。對於「鐵馬家族」獨欠「大哥」鄭嘉穎未有出席婚禮，會否感遺憾？她說：「大哥應該有聯絡二哥，最緊要二哥覺得OK，他OK我們就OK。」

馬國明昨日在社交網貼出與湯洛雯及雙方家長合照，留言多謝愛妻，「謝謝老婆為老公安排咗個完美婚禮，每個細節都很美，流程安排得很好，大家都玩得很開心，謝謝兄弟姊妹團」。

記者：林蘊兒