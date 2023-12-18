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娛樂

高海寧恨《新聞女王》拍續集 監製鍾澍佳認有計劃

【明報專訊】高海寧、林正峰和何廣沛等昨日到九龍灣宣傳台慶劇《新聞女王》，高海寧剛出席完馬國明與湯洛雯婚禮回港，表示感動得由朝喊到晚。接到花球的她說沒刻意搶，怎料被掟到應一應，「原本冇期待，𠵱家搞到我有少少期待，岑杏賢講接到朱千雪花球，好快識到老公，睇下係咪真係咁神奇先」。高海寧承認一直有追求者，當中包括圈中人，只是不適合，「有啲嘢急唔嚟，要嚟都擋唔住，不如擺埋一邊唔好諗住」。

想《新聞女王》奪最佳劇集

可望藉接到花球好運於台慶頒獎禮奪最佳女配角？她說：「《新聞女王》有4人提名女配角，競爭好激烈，當然希望大家投票畀我，更希望大家投票最佳劇集畀《新聞女王》，佘詩曼開聲希望拍續集，相信會成事，我都很想拍。」林正峰劇中與高海寧演一對，很多觀眾似不接受，「我們的戀愛比較柏拉圖式，總有人不接受，預期之中，拍時都擔心，唯有盡量做好角色，最後大家點樣睇都會接受」。

總監製鍾澍佳表示《新聞女王》有多項提名是預期之內，很有信心會得到很多獎項，相信努力會有回報。對於有番外篇承接《新聞女王》大結局，他直認有計劃開拍續集，「要再次吸引到佘詩曼和李施嬅回來拍，唔度好啲個劇本真係唔得，要開續集一定可以開，但怎樣令故事比今輯更加好，要慢慢研究，今輯用了10年時間，續集可能會快啲。（續集是否加入黃宗澤？）如果觀眾真係咁喜歡，都唔係冇可能」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕新聞女王 何廣沛 林正峰 高海寧

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