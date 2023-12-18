高海寧恨《新聞女王》拍續集 監製鍾澍佳認有計劃

想《新聞女王》奪最佳劇集

可望藉接到花球好運於台慶頒獎禮奪最佳女配角？她說：「《新聞女王》有4人提名女配角，競爭好激烈，當然希望大家投票畀我，更希望大家投票最佳劇集畀《新聞女王》，佘詩曼開聲希望拍續集，相信會成事，我都很想拍。」林正峰劇中與高海寧演一對，很多觀眾似不接受，「我們的戀愛比較柏拉圖式，總有人不接受，預期之中，拍時都擔心，唯有盡量做好角色，最後大家點樣睇都會接受」。

總監製鍾澍佳表示《新聞女王》有多項提名是預期之內，很有信心會得到很多獎項，相信努力會有回報。對於有番外篇承接《新聞女王》大結局，他直認有計劃開拍續集，「要再次吸引到佘詩曼和李施嬅回來拍，唔度好啲個劇本真係唔得，要開續集一定可以開，但怎樣令故事比今輯更加好，要慢慢研究，今輯用了10年時間，續集可能會快啲。（續集是否加入黃宗澤？）如果觀眾真係咁喜歡，都唔係冇可能」。

記者：林祖傑