女星冒寒性感亮相 蔡穎恩透視裝搶鏡 麥明詩投資冇獨特見解 儲錢買磚頭

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

麥明詩、蔡穎恩、鍾舒漫與妹妹鍾舒祺、吳嘉禧和余潔滢等昨日現身沙田馬場。氣溫驟降下，眾女星冒寒穿上單薄裝束登場，為漂亮不惜受寒風吹襲。麥明詩近期積極增肥，已增幾磅，「之前工作太忙而消瘦，媽咪好擔心，正努力增加食量和多運動。上圍級數方面，向來都有高有低，比較波動，個人狀態則有好有差。工作雖然辛苦，最重要保持心情開朗，盡量多運動和休息」。

重申無開投資理財班 籲勿上當

麥明詩戴上名貴首飾，稱未知將來結婚會否一樣如此隆重，現時一心只想靚。問未來丈夫會否支持她買鑽飾？她甜笑回應另一半要儲錢，但不是儲老婆本，又透露自己亦努力儲錢，希望再置業，為將來未雨綢繆，笑言要儲定奶粉錢。

提到早前有不法之徒以麥明詩之名開投資理財班，欲騙網民金錢，麥明詩強調絕無此事，是一場騙局，「是騙徒利用我個名，根本就沒有開班，雖然有朋友差點信以為真，慶幸最終沒有人受騙損失金錢。我已舉報，該專頁刪走後又重開。其實有不少藝人也遇到類似情况，大家要小心」。她重申從未做過有關理財或投資的行業，對財經沒有獨特分析見解，投資偏向保守型，甚少參與買賣股票。

蔡穎恩太性感不敢給老公過目

蔡穎恩心思思想趁機下注賽馬試運氣，有想過學人刨馬經，可惜一竅不通，「買六合彩都有中過安慰獎，輸贏都當做善事。我屬蛇，有相士批我明年龍年有財運，有機會中六合彩三獎」。提到冒冷穿透視裝，打扮性感的她稱未敢讓老公過目，怕對方投訴，相信丈夫會尊重她打扮是為工作。本周五冬至，蔡穎恩透露昨晚跟丈夫一家提早食冬至飯，乘機賣口乖說：「今（昨）晚出街食，家人平日都好惜我，不用我下廚。因為老爺廚藝出色，奶奶煲湯又好飲，養得老公肥肥白白。」

吳嘉禧跟余潔滢分享生日願望

吳嘉禧昨日35歲生日，稱不介意要開工，晚上回家有愛犬陪，平靜度過已滿足，母親之後會為她補祝，完全不覺寂寞。問她生日願望？吳嘉禧說：「想家人和自己都身體健康。媽咪和大舅父近年都不時進出診所同醫院，要好好珍惜相處時間。感情事順其自然，本身是愛情大過天的人，現在保持情緒平穩都幾好。都想中六合彩，如果有得揀，希望事業暢順先。」

吳嘉禧大方將生日願望跟余潔滢分享，笑稱輪到余潔滢明年2月生日，便回饋給她。余潔滢說：「如果給我願望，想接到更多不同角色。中六合彩我都想，至於賽馬，之前試過投注買熱門馬匹，雖然有贏錢，但只夠食一頓快餐。」

鍾舒漫拒談舊愛吳浩康家事

鍾舒漫與妹妹鍾舒祺首次姊妹檔入馬場，鍾舒漫舊愛吳浩康最近為養家到地盤做散工兼職，網民讚賞是真漢子。她聞言亦豎起拇指給讚，但不欲多談，避答前度婚後是否變得成熟，以免牽涉別人家事。有指不少歌手為生活會兼職維持生計，鍾舒漫認為沒有不妥，「好似妹妹都有教唱歌，我也有投資不同生意，如果為掙錢養家是好合理，况且這年代當藝人，透明度好高，可以好貼地，藝人都是人」。

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