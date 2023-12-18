【開箱】《Spy×Family》第2季 郵輪大戰 規模媲美電影版

動漫畫皆以單元故事為主

《Spy×Family》漫畫單行本自2019年發售至今，已出版12集，日本累計銷量超過3000萬冊，成績理想；故事講述代號「黃昏」的西國間諜洛伊德為了完成秘密任務，跟獲封「睡美人」的東國女殺手約兒，以及懂讀心術的小女孩安妮亞組成冒牌家庭，伺機接近東國國家統一黨黨魁唐納文，藉以刺探機密軍情，過程鬧出不少笑話。

去年改編拍成電視動畫，首季分上下兩部合共25集，大可視為認識洛伊德一家三口的入門初階，透過一些零碎的短篇故事，分享他們的生活點滴，至於洛伊德期望透過「女兒」安妮亞接近唐納文兒子達米安的計劃，則絲毫沒有進展。其後加入新角色，正是擁有預知能力的寵物狗彭德，牠跟安妮亞同樣隸屬神秘組織的實驗品，原本被恐怖分子用作「狗」體炸彈，進行自殺式任務，幸獲洛伊德搗破陰謀，並收養牠為安妮亞的寵物。

《Spy×Family》無論漫畫抑或動畫均以短篇單元故事為主，當中包括安妮亞入讀伊甸學園的趣事、洛伊德與約兒疑幻似真的「夫妻」生活、「戀姊狂」尤利仇恨又羨慕洛伊德的複雜心情，加上暗戀洛伊德的女間諜「夜帷」費歐娜等角色插科打諢，雖然熱鬧有趣，卻嫌欠缺連貫，減低追看意欲，直至今季第5集開始終於進入「戲肉」，首次以6集篇幅，講述一個接近電影長度的完整故事，似為本月22日在日本開畫的《劇場版Spy×Family CODE: White》熱身。

這個長約兩小時的「郵輪篇」由安妮亞參加商店街抽獎，結果贏得兩張「羅蕾萊公主號」豪華郵輪套票開始。同一時間，約兒接到所屬暗殺組織「花園」高層指令，派遣她上船保護已故黑道頭子的孤兒寡婦，直至她們安全抵達目的地為止。約兒既忙於應付潛藏郵輪的大批殺手，又要避開船上的洛伊德與安妮亞，防止「睡美人」身分曝光，令她疲於奔命。

電影版故事全新創作

《Spy×Family》以洛伊德父女聯手執行國家任務為主線，約兒戲分相對較少，角色變得可有可無，幸好在「郵輪篇」終可大展拳腳，無論是船艙購物區單挑鐮刀殺手巴納比，抑或在甲板上以寡敵眾，她都游刃有餘，展現比洛伊德更強大的戰鬥力，加上懂讀心術的安妮亞暗中幫助，總算有驚無險地完成組織指令。約兒暗自慶幸身分未有曝光之餘，不忘反思殺手和母親的角色衝突與身分認同。

無論在劇情鋪排、角色描寫，抑或動作設計上，「郵輪篇」都是《Spy×Family》的佳作，部分場景更用上3D電腦特效，增加可觀程度。曾有漫畫迷估計，由於這段故事內容較為血腥暴力，電視台有機會把它製作成電影版推出，結果出人意表，即將開畫的《劇場版Spy×Family CODE: White》收錄全新創作故事，講述洛伊德再次籌劃家庭旅行，因安妮亞途中錯誤吞下神秘行李箱內的朱古力，事件影響到世界和平！電影版香港定於明年2月1日上映，為本地影迷提供另類賀歲片選擇。