【開箱】《五月的你，十二月的她》 假作真時真亦假 人生如戲比併演技

真實事件得靈感

《五月的你，十二月的她》講述36歲人妻Gracie（茱莉安摩亞飾）與13歲初中生Joe（查理斯梅頓飾）發生性關係後被捕入獄，Gracie為Joe在獄中產子，兩人最終排除萬難結為夫妻。20年過去，兩人與3名孩子在喬治亞州薩凡納郊區過着看似完美的家庭生活。他們的不倫故事即將拍成電影，女主角Elizabeth（妮坦莉寶雯飾）為深入揣摩角色，親自到訪這家庭，以旁觀者姿態融入Gracie和Joe的日常生活。當年發生的不倫事件，兩名當事人的心理狀態和秘密，像剝開的洋葱一樣慢慢呈現。Elizabeth由敍事者逐漸變成偷窺者，甚至發現自己與Gracie有很多相似之處。當年的「受害人」Joe，也因為Elizabeth的出現和試探，不得不重新檢視這段被世俗眼光蔑視的夫妻關係，自己究竟扮演什麼角色。

此片編劇森美貝治（Samy Burch）首次撰寫劇情長片劇本成績不俗，先後拿下紐約及芝加哥兩影評人組織最佳劇本殊榮。《五月的你，十二月的她》雖說是原創劇本，但森美從萊圖爾諾（Mary Kay Letourneau）的真實事件獲得靈感，她是極端保守眾議員施米茨（John Schmitz）的女兒，亦是一名已婚教師，1996年35歲的她與時年13歲的學生富瓦拉努（Vili Fualaau）發生性行為，並被捕入獄。富瓦拉努15歲前兩度為人父，但他們均辯稱兩情相悅。萊圖爾諾服刑7年後，兩人於2005年結婚。不過別誤會《五》片要還原真實事件，相反此片毫無肥皂劇味道，而是透過女演員來訪，探問角色真身，從而找出何謂真實何謂謊言。

查理斯梅頓值得留意

片中Elizabeth不但近距離跟Gracie與Joe訪談，參與他們的家庭聚會，出席兩人的子女高中畢業禮；另外又跟Gracie的前夫、兒子、律師傾談，翻閱大量舊訪問和照片，甚至仔細詢問及觀察Gracie的化妝程序，逐步融入「角色」。片中有一幕Elizabeth陪伴Gracie與女兒Mary去買衫，當等候後者從更衣室出來，Elizabeth和Gracie並肩而坐面向鏡頭，側面擺放了鏡子，由於角度問題，Elizabeth就像坐在兩個Gracie之間，這個鏡頭饒有意思，但Elizabeth真的了解她的角色Gracie嗎？

Gracie與Joe看似恩愛，亦受鄰居歡迎，但Elizabeth初次到訪便替他們撿到包裹，Gracie知道是糞便，而且顯得若無其事（或習以為常？）她表面看來很天真樂觀，但鄰居指她知道自己要什麽，Gracie教Elizabeth整蛋糕時也特別強調外觀看起來如何最重要。Elizabeth自以為是專業演員，還是Gracie是人生中更偉大的演員？其實Joe才是片中最可憐的角色，Elizabeth的出現衝擊了他，雖然已是3名孩子的爸爸，又結婚多年，但似乎從沒長大。後段他問Gracie當日開始這段關係時自己是否太過年輕，Gracie堅持當日是Joe引誘她在先，一切由他主導，這又是否屬實，抑或這段關係一直由Gracie主宰？片中最後電影開拍，講述Elizabeth的演出導演收貨，她卻要求再拍一次，堅持會演得更加真實；但到底什麽是「真實」，似乎永遠都看不清。

妮坦莉寶雯與茱莉安摩亞片中演繹對方，又暗中較量，有不少火花，十分好看，尤其妮坦莉跟過往的演出方法有很大分別。不過扮演Joe的查理斯梅頓才是亮點，這名美韓混血演員出道不足10年，已拿下多個影評人組織的最佳男配角獎，毫無疑問將是來年頒獎禮季節備受矚目的名字。

上映日期：12月14日