明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

吳業坤旺角Busking兼拉票 孔德賢路過即興合唱

【明報專訊】《萬千星輝頒獎禮2023》吳業坤（坤哥）角逐最佳男配角、飛躍進步男藝員及最佳電視歌曲獎，前晚到旺角快閃Busking兼拉票造勢，吸引逾百市民及粉絲圍觀，連坤媽也到場力撐兒子。與坤哥爭「男配」與「男飛躍」的孔德賢忽然踩場，更即興與坤哥合唱一曲。孔德賢表示首次體驗街頭演唱，只是碰巧在附近路過，並呼籲大家投坤哥一票。坤哥趁機提出要求道：「你都要投我票喎！」孔德賢說：「我投你票之前，都要投自己一票。」之後坤哥跟投票給他的粉絲抱抱，坤媽也上前送上情深一抱。

與粉絲抱抱無向太太備案

坤哥受訪時表示，今年推出的劇集與歌曲反應理想，增加了攞獎信心，期望透過今次拉票行動爭取晉身5強，他說：「我獲提名幾屆男飛躍，今年的作品畀大家見到我改變，希望可以有獎攞啦！」他現場公布明年1月在「東蒲」場館舉行新碟發布會形式的音樂會，他說：「2019年舉行完紅館騷，已經很久未有近距離接觸歌迷，相信今次在街頭小聚未夠喉。」跟男女老少粉絲抱抱，日籍太太濱口愛子會否呷醋？坤哥笑言未向太太提及活動細節，打算先斬後奏，「相信太太會了解、支持，希望我安然無恙啦！婚前婚後都不敢亂跟異性身體接觸，試過連留言都中伏，所以要避忌，好開心大家接受我變了人夫，大家是純友誼關係」。最近坤哥為新歌《分手前中後》MV半裸上陣玩潑墨，他笑稱終於展示操肌9個月的成果，「導演嗌cut，工作人員繼續向我潑墨，覺得我太好玩」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕濱口愛子 孔德賢 吳業坤（坤哥）

上 / 下一篇新聞