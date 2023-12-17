林海峰演唱會「綵排」叱咤頒獎禮 姜濤慌失失上台唱《蒙著嘴說愛你》

林海峰（Jan）演唱會頭場獲姜濤、容祖兒、鄧麗欣、李佳芯及蔡一智夫婦等捧場。

笑姜濤早嚟就會有獎？

Jan在演唱會尾聲「綵排」1月1日舉行的商台叱咤頒獎禮，論盡「我最喜愛的男歌手」5強，他說︰「軒公（張敬軒）入行20多年，在叱咤攞獎無數，印象中2014年攞了一次『我最喜愛的男歌手』，今年他有無機會？上屆我頒獎畀盧瀚霆（Anson Lo），滿城風雨，都是少講為妙。」談到陳卓賢（Ian），他說大家都是創作歌手，「分別是Ian入到最後5強，我入不到」。至於尹光（光B），Jan說︰「光B同我都是唱搞笑歌帶歡樂給大家，相信我哋一樣，即是大概30年後，我會入圍『我最喜愛的男歌手』5強，到時我80幾歲。」現場有人大叫姜濤，Jan笑說︰「佢好似嚟咗喎！hello！我約你1月1號，做乜咁早嚟，諗住呢度有早鳥優惠呀？你早嚟就會有獎呀？不如你上嚟一齊綵排呀？」此時姜濤行上台。Jan說︰「行得咁慢，食咗好多嘢咩？」姜濤上台後對觀眾說︰「大家好，我係姜濤。」Jan笑說︰「你梗係姜濤啦，仲有邊個啫？做乜咁早嚟？」姜濤招架不住，求Jan不要玩他，但Jan未有理會，叫姜濤開始綵排。姜濤笑道︰「綵排乜嘢？我有啲驚！」Jan叫姜濤不用怕，然後說要將舞台交給他，嚇到姜濤退後兩步問︰「你交個台畀我做咩？我要做咩㗎？」Jan叫他分享叱咤得獎感受，現場響起宣布得獎者前的鼓聲，姜濤再問︰「講咩？」Jan提示他要講多謝，姜濤隨即說了句「多謝」。

無戴耳機 按右耳捉拍子

姜濤表示本來想在台下靜靜看騷，沒想過上台。Jan說︰「我知，但睇我對你無幫助。」他感謝姜濤捧場，要求他唱首歌。現場即響起《蒙著嘴說愛你》音樂，姜濤「吓」一聲後，發現林海峰已在台上「消失」，姜濤於是在沒耳機下按着右耳捉拍子，唱出一節《蒙著嘴說愛你》。Jan再上台指示姜濤的落台方向，姜濤慌失失落台。Jan自我介紹「叱咤我最喜愛男歌手頒獎嘉賓，林海峰」，然後獻唱《流行曲》。

容祖兒捧場遇大塞車無損雅興

容祖兒欣賞演唱會後上載與Jan合照，留言道：「重要嘅事講三次，好開心好開心好開心，竟然趕到去睇Jan。雖然今晚亞博大塞車，無損我的雅興，看到一位跳唱歌手嘅誕生！點解朝早開咪、夜晚仲可以咁多精力唱足3個鐘，簡直係一個迷，某一刻，想起在台下等你宣布的歲月！精力旺盛、風趣幽默、神態自若的小學雞，我哋forever支持你！」

娛樂組