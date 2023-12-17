明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

馮盈盈拍激吻戲播情歌製造浪漫 丁子朗郭柏妍口徑一致認單身

【明報專訊】丁子朗、馮盈盈、郭柏妍及馬貫東等主演無綫新劇《妳不是她》本月25日晚首播，前晚眾人到中環海傍向市民派發爆谷和蛋糕，再合唱聖誕歌。

接檔《新聞女王》無壓力

丁子朗劇中與馮盈盈演情侶，預告有親熱戲，由門口咀到家中不同角落，最後入房，「拍攝前積極健身操肌，以最弗身形示人」。他指拍親熱戲時沒太尷尬，只專心演出，最緊要令對手不尷尬和感覺舒服。馮盈盈稱有點尷尬，事前找女監製試戲及試位，又在現場播英文情歌製造浪漫氣氛。她稱不是灑鹽花，有甜蜜亦有爭執情節，有場跟丁子朗的爭拗戲，激動到拍枱兼聲嘶力竭，引致失聲。此劇緊接《新聞女王》播出，馮盈盈對收視沒壓力，「《新聞女王》講傳媒專業，我們是浪漫愛情，劇種不同無得比較。」

丁子朗與緋聞女友郭柏妍同劇，但對手戲不多，前晚兩人刻意避忌，合照時露出尷尬樣及零交流，又找馮盈盈做電燈膽。當丁子朗唱情歌時，郭柏妍左顧右盼顯得不自在。問丁子朗會否約郭柏妍看劇集首播？他表示目前單身，沒有女友，聖誕節亦不在港。郭柏妍跟丁子朗口徑一致，「我沒避忌，都是為劇宣傳，大家是同事朋友。（感情狀態如何？）都是單身，過得好開心，與工作『拍拖』。最近忙拍旅遊節目，未有時間捧場看《亞洲超星團》」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕妳不是她 馬貫東 郭柏妍 馮盈盈 丁子朗

上 / 下一篇新聞