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娛樂

東華騷獻唱 許志安寄語黃心穎好好過生活 汪明荃羅家英折子戲未播籌逾400萬

【明報專訊】無綫籌款節目《歡樂滿東華2023》昨晚舉行，汪明荃（阿姐）與陳百祥及陳庭欣等擔任司儀。阿姐表示為《東華》擔任司儀近30年，笑言今年11名司儀同台，所有粗重工夫有拍檔做，壓力減少。她的「明荃之友會」每年送上摺銀紙擺設拍賣，今年名為「聚寶箱」，以100元及1000元紙幣摺成，共19,800元，拍賣底價68,000元，她希望籌得愈多善款愈好。阿姐透露早前與丈夫羅家英（家英哥）錄影粵劇折子戲《蝴蝶夫人之大婚》，未播已籌得逾400萬善款。她原本與家英哥到日本旅行，因《歡樂滿東華》延後一星期舉行，未能同行。

安仔預告明年在港開騷

許志安（安仔）擔任表演嘉賓，分別與《中年好聲音》顏志恒及李佳合唱，讚兩人唱得好好，表現穩定。他稍後到澳門開演唱會。對於有指門票售出八成未爆滿，安仔說：「我不太在意這些，主辦單位好滿意，原本想加場，現在反應已好好，不想為加開而加開。」他透露明年下半年在港開騷，原本想申請紅館，但很難攞期，可能轉場。是否因太太鄭秀文爭了7月紅館期？安仔說：「她不是爭，是做番啫！她已盡力操好狀態，要畀點時間，她有哮喘底，遇到這些病會難啲，已好好多。」問有否留意黃心穎結婚及爸爸去世？安仔說：「希望大家都take care，大家都好好過生活。」對於黃心穎受訪重提「安心事件」，激動落淚稱「種什麼因得什麼果」。安仔說：「無睇！」

關楓馨盼與父親拍劇

余思霆與關楓馨擲飛鏢籌款，前者表示平時有擲飛鏢沒壓力，會盡力，希望籌得多點善款。關楓馨會與爸爸關禮傑共舞，有跟排舞老師練習，希望下次有機會合作拍劇。

記者：柯美、林祖傑

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕關楓馨 黃心穎 許志安（安仔） 陳庭欣 陳百祥 汪明荃（阿姐） 歡樂滿東華2023

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