東華騷獻唱 許志安寄語黃心穎好好過生活 汪明荃羅家英折子戲未播籌逾400萬

安仔預告明年在港開騷

許志安（安仔）擔任表演嘉賓，分別與《中年好聲音》顏志恒及李佳合唱，讚兩人唱得好好，表現穩定。他稍後到澳門開演唱會。對於有指門票售出八成未爆滿，安仔說：「我不太在意這些，主辦單位好滿意，原本想加場，現在反應已好好，不想為加開而加開。」他透露明年下半年在港開騷，原本想申請紅館，但很難攞期，可能轉場。是否因太太鄭秀文爭了7月紅館期？安仔說：「她不是爭，是做番啫！她已盡力操好狀態，要畀點時間，她有哮喘底，遇到這些病會難啲，已好好多。」問有否留意黃心穎結婚及爸爸去世？安仔說：「希望大家都take care，大家都好好過生活。」對於黃心穎受訪重提「安心事件」，激動落淚稱「種什麼因得什麼果」。安仔說：「無睇！」

關楓馨盼與父親拍劇

余思霆與關楓馨擲飛鏢籌款，前者表示平時有擲飛鏢沒壓力，會盡力，希望籌得多點善款。關楓馨會與爸爸關禮傑共舞，有跟排舞老師練習，希望下次有機會合作拍劇。

記者：柯美、林祖傑

攝影：鍾偉茵